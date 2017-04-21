В ВКО после падения в вентиляционную шахту рабочего госпитализировали с переломами рук и ног

Усть-Каменогорск. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области после падения в вентиляционную шахту рабочего госпитализировали с открытыми переломами рук и ног, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как уточнили в пресс-службе, 49-летний мужчина по неосторожности упал с высоты 12 метров в вентиляционную шахту, передаёт Kazakhstan Today.

"Несчастный случай произошел сегодня в первой половине дня в городе Усть-Каменогорске по адресу: Сатпаева, 82/4. Бригада работников выполняла ремонтные работы на крыше. Одному из них понадобились дополнительные инструменты, и он решил срезать путь. Зайдя с улицы в перекрытие между зданиями, мужчина не заметил открытое отверстие шириной 1 метр и длиной 5 метров. Нечаянно ступив, рабочий упал вниз с высоты 12 метров", - пояснили в ДЧС.

Звонок о помощи поступил незамедлительно. Спасатели в кротчайшие сроки прибыли к месту происшествия. "Мы организовали навески в двух местах. Закрепили веревки. Двое спасателей спустились вниз. Мужчина подавал признаки жизни. Реагировал на наши вопросы. Зафиксировав его на жёсткие носилки, мы подняли его наверх. После передали сотрудникам скорой помощи", - рассказал инженер-спасатель специализированного отряда Алибек Токенов.

В пресс-службе также сообщили, что при визуальном осмотре у пострадавшего были замечены открытые переломы рук и ног. Окончательное заключение дадут врачи.

В свою очередь, ДЧС ВКО напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными к себе и окружающим, а также строго соблюдать правила безопасности.

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