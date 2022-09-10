В Жамбылской области в результате ДТП сгорела 21-летняя девушка

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КЫЗЫЛОРДА. 9 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская правозащитница и активистка фонда "НеМолчи" Дина Тансари требует привлечь к ответственности всех виновных в смерти молодой женщины, которую избил пьяный муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У погибшей остались трое малолетних детей - 5, 3 и 2 лет.
Об очередном вопиющем случае насилия Тансари написала на странице nemolchi.kz
в Instagram.
3 сентября в Кызылорде с особой жестокостью была убита 27-летняя девушка, мама трех сыновей", - сообщила правозащитница.
Она потребовала привлечь к ответственности всех виновных, в том числе брата убийцы, который мог быть соучастником преступления. Полицейские, по словам Тансари, также бездействовали.
Я считаю здесь прямая вина полиции города Кызылорды, потому что они имели возможность предотвратить преступление. Их вызвали сотрудники караоке-бара, но они приехали и вручили в руки убийце эту несчастную женщину, прекрасно понимая, что она уже была избита. Сам участковый констатировал и сказал, что уже дважды она теряла сознание, проверьте ее здоровье, и при этом все равно отдают в руки убийце. Я считаю, что нужно привлечь к уголовной ответственности именно полицейского", - сообщила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова корреспонденту Kazakhstan Today.
Она также отметила, что "если бы закон у нас (в РК. - Прим. ред.) работал, просто за то, что он начал кричать и поднимать на нее руку в кафе, его должны были тут же немедленно арестовать и посадить как минимум на 20 суток".
Как в других странах делают. Закрывают и изолируют от общества, как опасного преступника, и дают от года до пяти лет, а у нас, получается, надо убить - и тогда только дадут какой-то срок", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи".
Кроме того, Дина Смаилова заявила, что не согласна со статьей "Убийство".
Потому что часть 1 - это с особой жестокостью совершенное убийство. При этом в нем участвовали пособники. Надо всех привлекать к уголовной ответственности, абсолютно всех. Если сейчас они не привлекут - это будет такое "одобрение" для всех остальных", - добавила она.
Также на странице фонда была опубликована переписка с сестрой погибшей, в которой говорится, что садист неоднократно поднимал руку на свою жену и постоянно ее ревновал.
Ранее сообщалось, что пьяный кызылординец до смерти избил
супругу. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.