Внедорожник сгорел, пассажир легковушки погиб в результате столкновения в Западном Казахстане

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Внедорожник сгорел, пассажир легковушки погиб в результате столкновения в Западном Казахстане24.01.2018
  • Фото: http://mgorod.kz
Происшествия  12:40

Уральск. 24 января. Kazakhstan Today - Столкновение "Тойоты Камри" и "Тойоты Хайлюкс" произошло 22 января на трассе Уральск - Атырау в районе села Янайкино. В результате ДТП погиб пассажир легкового авто, а внедорожник полностью сгорел, передает Kazakhstan Today.

"На 70-м километре трассы Уральск - Атырау водитель автомашины "Тойота Хайлюкс" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем "Тойота Камри". Внедорожник полностью сгорел на месте аварии", - сообщили в пресс-службе ДВД Западно-Казахстанской области, пишет "Мой город".

В результате ДТП на месте скончался пассажир "Камри", а водители обоих автомобилей были доставлены в больницу с различными травмами.

По данному факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
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