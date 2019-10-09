Водитель КамАЗа погиб при столкновении с трактором на трассе в Северном Казахстане

Авария произошло 7 октября вблизи села Карлуга Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
Водитель КамАЗа совершил столкновение с груженым прицепом едущего впереди трактора МТЗ и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд необходимых экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске нетрезвый водитель иномарки врезался в декоративное сооружение.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства