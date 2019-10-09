Водитель КамАЗа погиб при столкновении с трактором на трассе в Северном Казахстане

Петропавловск. 8 октября. Kazakhstan Today - На автодороге Жезказкан - Петропавловск столкнулись КамАЗ и трактор МТЗ, погиб один из водителей, передает Kazakhstan Today.

Авария произошло 7 октября вблизи села Карлуга Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Водитель КамАЗа совершил столкновение с груженым прицепом едущего впереди трактора МТЗ и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд необходимых экспертиз.

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