Вылетевший из Актау в Стамбул самолет вернулся в аэропорт отправления

Актау. 30 ноября. Kazakhstan Today - Борт, выполнявший рейс Актау - Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в cаll-центр авиакомпании "SCAT", вынужденную посадку совершил борт UP-B 3725, вылетевший в Стамбул из Актау, пишет Lada.kz

Борт авиакомпании "SCAT" Актау - Стамбул развернулся и направился в аэропорт вылета. На борту мальчику стало плохо", - сообщили в cаll-центре.





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