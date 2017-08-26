Жестоко избившую семилетнего сына жительницу Южного Казахстана лишили родительских прав

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Жестоко избившую семилетнего сына жительницу Южного Казахстана лишили родительских прав26.08.2017
Происшествия  11:12

Шымкент. 26 августа. Kazakhstan Today - В Южном Казахстане лишили родительских прав мать, избившую своего ребенка. Такое решение вынес суд.

По словам методиста отдела образования Ордабасинского района Еркинай Жамаловой, пострадавший 7-летний мальчик до сих пор находится под наблюдением медиков.

"В настоящее время сотрудники районной больницы готовят все необходимые документы, чтобы оформить Баталгазы Асылу инвалидность. В сентябре ему должны назначить категорию инвалидности. Сейчас рассматривается этот вопрос. Он действительно стал инвалидом, хромает на одну ногу", - уточнила Жамалова в беседе с корреспондентами телеканала "Астана".

Она рассказала, что одна семья из Ордабасинского района желает взять мальчика на патронатное воспитание. Вопрос будет рассматривать спецкомиссия. Что касается матери Асыла, то она снова предстанет перед судом за жестокое обращение с ребенком.

В мае в Шымкентскую областную больницу в критическом состоянии доставили 7-летнего мальчика из Ордабасинского района. На теле и лице маленького пациента были многочисленные синяки, ожоги и следы от уколов иглой. Тогда в отношении матери ребенка полиция возбудила уголовное дело.
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