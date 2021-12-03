Житель Атырау пытался спрыгнуть с прожекторной вышки на вокзале

Фото: ДП на транспорте
АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ -1 декабря в 15.00 на территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой с пятиэтажное здание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказался на месте одним из первых. Жумадинову удалось убедить переубедить нетрезвого мужчину, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принёс ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции", - рассказывает полицейский.
С 38-летним мужчиной провели профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится со своей семьёй.
27 ноября в Шымкенте девушка хотела спрыгнуть с моста.
24 октября в Каскелене 41-летняя женщина, ожидавшая рождение ребенка, пыталась совершить суицид.
15 ноября 18-летний житель Семея покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.
29 октября в Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа.