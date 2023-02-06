В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.





В состав бригады скорой помощи включен парамедик - лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов", - проинформировали в Минздраве.





В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.





По данным министерства, на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% - специализированные врачебные бригады.





Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", - отметили в пресс-службе.





Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.





В Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.





Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.





По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.





Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны", - добавили в пресс-службе.



