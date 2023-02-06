05.02.2023, 09:40 6666
В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку
Было применено эндоскопическое удаление
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании.
В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.
При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", - проинформировал Тахир Закирьевич.
Прогноз определяется в данном случае характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.
На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.
Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их быструю профессиональную, качественную работу, в которой они используют современные методы лечения, а также внедряют инновационные приемы в лечении пациентов.
Ранее сообщалось, в Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк.
новости по теме
05.02.2023, 13:39 5486
В Минздраве внесли изменения в работу службы скорой помощи
Рассказать друзьям
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав бригады скорой помощи включен парамедик - лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов", - проинформировали в Минздраве.
В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.
По данным министерства, на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% - специализированные врачебные бригады.
Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", - отметили в пресс-службе.
Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.
В Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.
Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.
По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.
Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в 2023-2024 годы планируют построить 30 медицинских объектов.
31.01.2023, 09:08 17076
В Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк
Девушка поступила в больницу с подозрением на инсульт
Фото: ФСМС
Рассказать друзьям
Семей. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нейрохирурги Семея провели операцию по извлечению из мозга девушки огромной эхинококкоковой кисты диаметром в 5,5 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Фонда медицинского страхования.
Как сообщили в пресс-службе филиала ФСМС по области Абай, 20-летняя пациентка поступила в БСМП города Семея с подозрением на инсульт, но во время КТ в мозге обнаружили опухоль, пишет "Устинка LIVE".
Врачи предварительно диагностировали эхинококк.
МРТ подтвердило диагноз. Была произведена костно-пластическая трепанация черепа и удаление огромной кисты - эхинококка. Кисту отправили в патанатомию на гистологию и там стопроцентно подтвердилось, что это эхинококк", - сказал врач-нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии БСМП города Семея Толеугали Койшыбаев.
Операция по удалению эхинококка длилась два часа и была проведена бесплатно в рамках ОСМС.
Причиной этиологии заболевания являются инфекционные заболевания, передающиеся от больных животных людям - от собак, кошек или лис, из-за несоблюдения правил гигиены.
Сообщается, что пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ни пареза, ни паралича нет. Ей было рекомендовано дальнейшее наблюдение у невропатолога и инфекциониста по месту жительства.
19.01.2023, 21:29 36071
В Атырау у директора школы выявили туберкулез
Главу образовательного учреждения отстранили от работы
Рассказать друзьям
Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отделе образования Атырау сообщили, что у директора одной из средних школ выявлен туберкулез.
18 января ему выдали соответствующую справку в областном управлении санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает портал "Мой город".
Главу образовательного учреждения отстранили от работы. Сейчас медицинский осмотр проходят сотрудники школы, находившиеся с ним в контакте.
Напомним, в Атырауской области за восемь месяцев заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на семь случаев, всего 21 случай, проинформировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. С начала этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулезом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,
16.01.2023, 16:34 47931
В Минздраве РК опровергли информацию о смертях от препарата "Цефтриаксон"
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон". В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Об этом сообщает портал Stopfake.kz.
Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало", - сообщили в ведомстве.
Цефтриаксон" - это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и другие. Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.
16.01.2023, 08:43 49426
В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ноябре 2022 года выявлено 314 носителей ВИЧ-инфекции, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе-ноябре 2022 года в Казахстане зарегистрирован 3561 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 6% и составило 5718.
В ноябре выявлено 511 случаев заболевания (снижение на 5,9%).
По данным статведомства, в январе-ноябре 2022 года в Казахстане число умерших составило 122 996 человек, что на 27,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. В ноябре скончались 10 857 человек (снижение на 31,6% по сравнению с ноябрем 2021 года).
Численность населения Казахстана на 1 декабря 2022 года составила 19 741 283 человека.
05.01.2023, 21:07 66976
В Узбекистане от сиропа "Док-1 Макс" пострадали еще 9 детей
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области
Рассказать друзьям
Ташкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Препарат "Док-1 Макс" вызвал побочные действия у девяти детей в Ташкентской области. Состояние четырех из них оценивается как стабильное, пятеро выздоровели и были выписаны домой.
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области, сообщает Газета.uz со ссылкой на администрацию региона.
В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние еще четырех оценивается как стабильное, они проходят лечение.
До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом "Док-1 Макс" в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведенные компанией Quramax.
Врачи и патронажные медсестры ходят по домам, объясняя негативные последствия приема лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов. Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
В Минздраве РК отметили, что унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане.
31.12.2022, 17:22 77016
Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19
Рассказать друзьям
Москва. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.
Она сообщила, что для свиного гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией, информирует ura.news.
Для свиного гриппа H1N1, как и гриппа в целом, характерен выраженный интоксикационный синдром - ломота в теле, высокая температура - в районе 39 градусов, кашель чаще сухой. При ковиде температура обычно субфебрильная (превышает норму на 1-1,5 градуса), чаще встречаются одышка, отсутствие обоняния, боль в горле и заложенность носа, а также кашель с отхождением мокроты", - отметила врач.
Инкубационный при гриппе очень короткий - от двух до четырех дней. Ковид развивается в среднем от одной до двух недель.
Кроме того, бессимптомное течение болезни характерно для коронавирусной инфекции, а вот при гриппе почти не встречается", - добавила она.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа в стране.
26.12.2022, 13:28 85341
Взятки за квоты на реабилитацию детей с ограниченными возможностями брали в Национальном медцентре
Центр переведут из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба РК внесла в Министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей.
Антикор провел досудебное расследование на основании обращения уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации корпоративного фонда University Medical Center.
Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей. По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причиненный ущерб родителям полностью возмещен", - сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.
Наряду с этим в ходе следствия выявлен ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детей.
К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, имеется недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с последними, отсутствие прозрачной и общедоступной очередности, а также нехватка подобных республиканских центров в стране", - отмечается в информации.
Представление ведомства рассмотрели на площадке Минздрава с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, корпоративного фонда University Medical Center, а также представителей НЦДР.
По результатам обсуждения Министерством здравоохранения РК в целях минимизации коррупционных рисков запланировано создание комиссий в регионах по распределению квот в республиканские центры. Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении. Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи", - сообщает Антикор.
Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК.
Антикоррупционная служба призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных лиц и получение льгот на лечение и реабилитацию детей осуществлять только на законных основаниях.
В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в call-центр агентства по номеру 1424.
Читаемое
06.02.2023, 09:20В Казахстане стартует прием заявок по программе льготного автокредитования 06.02.2023, 08:325391В Турции произошло сильное землетрясение 06.02.2023, 08:524806Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы 06.02.2023, 09:473051В Казахстане проходит проверка сотрудников полиции 06.02.2023, 08:172006Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса 02.02.2023, 17:15180751Сенатор: Цифровой аутизм - болезнь XXI века 02.02.2023, 18:46176191В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 03.02.2023, 08:07148746В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 03.02.2023, 10:12144401В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 30.01.2023, 18:00139771В МВД РК объяснили причину отмены "визарана" 16.01.2023, 11:55230091Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53225631В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 27.01.2023, 18:22223611"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 16.01.2023, 18:26216091Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59210751Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?