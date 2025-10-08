К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении - Минздрав

В этом году на оказание медицинской помощи выделено 3 трлн тенге из госбюджета

Фото: Depositphotos

Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2027 году средства обязательного социального медицинского страхования станут главным источником финансирования в структуре расходов здравоохранения. Об этом заявила в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова.





После запуска ОСМС среднегодовой темп прироста отраслевого финансирования увеличился более чем в 2 раза и составил 21,2 %, что стимулировало приток инвестиций, в том числе частных... К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в структуре расходов отрасли", - сказала министр.





Она отметила, что за последние 7 лет медицинские расходы на 1 жителя выросли в 2,6 раза, с 98 тыс. тенге до 258 тыс. тенге. При этом средняя заработная плата медицинского персонала выросла почти в 2,5 раза, в том числе врачей в 2,8 раза - со 159 тыс. до 442 тыс. тенге.





Одним из главных достижений системы стала возможность реализовать ключевые принципы системы социального медицинского страхования, такие как "богатый платит за бедного, здоровый - за больного", которые обеспечивают должный уровень социальной справедливости и всеобщий доступ к медицинской помощи", - сообщила Альназарова.





Глава Минздрава проинформировала, что онкоскрининги со второго полугодия текущего года перенесены в пакет ГОБМП, что обеспечило доступ к онкоскринингам для свыше 300 тыс. незастрахованных уже в текущем году, а с 1 января 2026 года скрининги на ранее выявление заболеваний БСК, сахарного диабета, глаукомы, вирусных гепатитов будут предоставляться всем незастрахованным лицам целевой категории.





На старте реформ соотношение страхового пакета ОСМС и ГОБМП составляло 1 к 2. В июле текущего года президентом подписан закон, предусматривающий переход к страховой модели и поэтапный перенос обязательств с ГОБМП в ОСМС почти 700 млрд тенге к 2027 году. В результате доля ОСМС в совокупных расходах на медпомощь достигнет 66%", - уточнила министр.





По ее словам, пакет ОСМС станет основным в системе оказания медицинской помощи, объемы его финансирования вырастут на 70% к 2027 году.





Она напомнила, что сегодня государство вносит страховые взносы за 15 льготных категорий населения, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, лица с инвалидностью, безработные и другие категории населения, которые составляют свыше 11 млн казахстанцев или около 60% всего населения.





С 2026 года местные бюджеты дополнительно охватят малообеспеченных граждан системой медицинского страхования. Внедрена уплата взносов на ОСМС за граждан с низким уровнем дохода местными исполнительными органами по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Благодаря этим мерам, в 2026 году страхованием дополнительно будут охвачены около одного миллиона человек.





Около 1,5 млн из 2,4 млн остающихся незастрахованными относятся по классификации Минтруда к категории А и В. То есть более 60% незастрахованных граждан в 2026 году будет приходиться на население, имеющее долгосрочные активы и достаточные доходы. Акиматам следует продолжить работу по созданию мер для вовлечения незастрахованных лиц в систему ОСМС с активным применением всех доступных инструментов", - отметила Альназарова.





Кроме того, министр здравоохранения сообщила о том, что в декабре планируется запуск Единого хранилища медицинских данных, аккумулирующая в одном эталонном хранилище все медицинские данные. В результате в 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья.





Сначала следующего года мы планируем запуск проекта по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения через частные аптечные организации. Проект повысит доступность лекарственных средств для населения и предоставит им возможность выбора необходимых препаратов", - добавила она.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что принятый в июле текущего года закон по совершенствованию системы ОСМС обеспечит поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи и страховой модели здравоохранения.





В целом в этом году на оказание медицинской помощи выделено 3 трлн тенге из госбюджета. С учетом таких значительных вложений Министерству здравоохранения необходимо обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием средств и качеством медуслуг, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов и элементов искусственного интеллекта", - сказал он.





Он поручил Минздраву совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов фонда, перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций.