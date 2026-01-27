26.01.2026, 13:20 7461

Минздрав: случаев заражения вирусом Нипах в Казахстане не зарегистрировано

Усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу РК
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Вместе с тем,  в профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии Министерством здравоохранения РК усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - заверили в ведомстве.


Подчеркивается, что особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания.

Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе. Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - добавили в пресс-службе.


Ранее вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.
 
21.01.2026, 13:19 21981

Фонд медстрахования передадут в ведение Минфина: начаты проверки

Виновные лица будут привлечены к ответственности, заверил Олжас Бектенов
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов высказался о планах по передаче Фонда социального медицинского страхования в Министерство финансов, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Отмечено, что реализация всех поручений президента встроена в единую стратегию модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.

Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений президента оставляю за собой", - добавил премьер-министр.


Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
 
08.01.2026, 10:57 64306

В Казахстане повысят зарплаты медикам и усилят защиту врачей

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году будет повышена заработная плата для ряда медицинских работников, а также усилена правовая защита врачей. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил, что парламент одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности медиков.

С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а ответственность за насилие в отношении медиков будет ужесточена. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг", - сообщил Тимур Султангазиев.


По его словам, определены стратегические приоритеты развития отрасли: разработана концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медпомощи.

Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты - прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, снижаются показатели смертности. Общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая - на 18%, а Казахстан поднялся на семь пунктов в индексе человеческого развития, улучшая свои позиции в международных рейтингах.

Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала - на 7%, в сельской местности - на 16%.

Государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге.

Завершается масштабный проект, реализуемый по поручению главы государства, по модернизации сельского здравоохранения. Уже свыше 650 медицинских объектов в сельской местности введены в эксплуатацию, которые существенно сократили разрыв между городом и селом", - отметил Тимур Султангазиев.


Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и повышение качества медуслуг. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях, укреплена система охраны здоровья матери и ребенка. Активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.

В отрасли формируется экосистема eDensaulyq, внедряются решения на основе искусственного интеллекта как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи", - сообщил первый вице-министр.

 
03.01.2026, 10:46 79331

Эффективность более 90%: ученые рассказали о результатах доклинических исследований российской вакцины против меланомы

Первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года
Москва. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, проведены доклинические исследования на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%", - рассказал Гинцбург изданию РИА Новости.


Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.

Напомним, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
 
23.12.2025, 12:18 105196

Национальный центр детской реабилитации реорганизовали в Казахстане

К наццентру присоединен детский реабилитационный центр "Балбулак"
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана подписал постановление о некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации", передает корреспондент агентства.

Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации" путем присоединения к нему акционерного общества "Детский реабилитационный центр "Балбулак", - сказано в постановлении.

 
18.12.2025, 11:42 129261

Новый вид скрининга появится в Казахстане

Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минздрав Казахстана планирует ввести новый вид скрининга на раннее выявление рака легкого. Данное нововведение заложено в проекте приказа "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований".

Проект приказа определяет:

  • дополнение существующих скрининговых исследований новым видом - скринингом на раннее выявление рака легкого;
  • расширено целевая группа по раннему выявлению вирусных гепатитов В и С.

Внесение изменений направлено на повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний, прежде всего рака легких, через уточнение целевых групп и совершенствование порядка проведения скрининговых исследований. Реализация приказа позволит государству повысить охват профилактическими обследованиями, увеличить долю раннего выявления заболеваний и снизить показатели запущенности и смертности в целевых возрастных и риск-группах. Для населения ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности и качества маршрутизации", - говорится в описании к документу.


Ранее сообщалось, что онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев.
 
14.12.2025, 12:02 153241

Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле, заверила Альназарова
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на фоне случаев заболевания гонконгском гриппом сделала заявление об эпидемиологической ситуации в республике, передает корреспондент агентства.

С начала эпидсезона, который стартовал раньше обычного - с 1 сентября, в стране зарегистрировано около 2,6 млн случаев ОРВИ. Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А - так называемый гонконгский грипп, хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода. Исходя из эпидситуации в 10 регионах страны принято решение о временном переводе 317 классов в 97 школах на дистанционный формат обучения", - написала она на своей странице в Сети.


По ее словам, для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 1143 мобильные бригады, 1517 фильтр-кабинетов, в том числе для беременных и детей - 638. Также подготовлены 684 кабинета для оказания неотложной помощи, для консультации граждан функционируют 1057 call-центров.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры для защиты здоровья населения принимаются", - заверила министр.


Ранее в Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом.
 
09.12.2025, 17:25 177821

В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака

Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии. Самое главное - в нашем ведущем онкологическом центре Герцена (...) получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии - начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей", - цитирует Гинцбурга ТАСС.


Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
 
04.12.2025, 10:59 210826

В Казахстане отменили использование пенсионных на офтальмологические услуги

В Казахстане отменили использование пенсионных на офтальмологические услуги
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz прекращается с 4 декабря 2025 года, сообщает АО "Отбасы банк".

Все заявки, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке. Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию", - проинформировали в банке.


На текущий момент в банке находится 15 808 заявок по направлению "офтальмология" на общую сумму 13,3 млрд тенге.

Из них:

-по 5131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге сотрудники банка проводят проверку вложенных документов;

-по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.

После приостановления приема заявок по стоматологическим услугам значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии этот показатель увеличился до 1264 одобренных заявок в месяц - рост составил более чем в 7 раз.

Одновременно сотрудники банка выявили ряд подозрительных случаев. В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет", - пояснили в пресс-службе.


Сообщается, что, несмотря на приостановление отдельных направлений, граждане смогут использовать пенсионные излишки на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения, такие как:

-лечение орфанных заболеваний;

-реконструктивные и восстановительные операции;

-радионуклидная и радиойодтерапия;

-радиохирургическое лечение;

-протонная терапия.

Ранее в Минздраве пояснили, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы.
 
