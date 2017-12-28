На 2018 год у отечественных производителей закуплены медикаменты на 43,7 млрд

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - По предварительным расчетам, закуп фармацевтической продукции у отечественных производителей в 2018 году составит 43,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе "СК-Фармация", 16 отечественных фармпроизводителей в следующем году будут осуществлять поставку 448 наименований лекарств для бесплатного лекарственного обеспечения казахстанцев.

"Этот перечень медикаментов закупается у отечественных производителей в рамках долгосрочных договоров, которые были заключены единым дистрибьютором в качестве меры поддержки отечественного производства. Сюда входят препараты для лечения онкологии, ВИЧ, сахарного диабета, эпилепсии и других", - отметили в компании.

По словам руководителя управления по работе с поставщиками "СК-Фармации" Эльмиры Жакиповой, всего единым дистрибьютором заключено 54 десятилетних договора с 32 отечественными производителями на поставку 1679 наименований лекарств и медизделий. "Из них 16 договоров уже реализованы, и в 2018 году 448 наименований медикаментов будут поставляться в медучреждения страны", - сообщила Жакипова.

По условиям долгосрочных договоров с отечественными фармпроизводителями, единый дистрибьютор гарантирует производителю закупать его продукцию в течение десяти лет при условии, что компания модернизирует существующее или запустит новое казахстанское фармпроизводство на уровне международных стандартов GMP.

Такие меры государственной поддержки создают благоприятную инвестиционную среду в отрасли. "На наши фармацевтические заводы со своими инвестициями зашли такие крупные международные компании как Polpharma, Abdi Ibrahim, Фармстандарт, Nobel, Хикма. И пришли они к нам не только с инвестициями, но и принесли на наш рынок свои технологии и разработки", - рассказала Жакипова.

Отметим, что в 2017 году "СК-Фармацией" было закуплено и отгружено в медицинские организации, оказывающие гарантированные государством медицинские услуги, 401 наименование лекарств и медизделий отечественного производства на общую сумму 31 млрд тенге.

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