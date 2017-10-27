Начало уплаты взносов по ОСМС предложили перенести на 1 января 2020 года

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - Начало уплаты взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) в Казахстане предлагается перенести на 1 января 2020 года, передает корреспондент агентства.

Сегодня в мажилисе, на заседании комитета по социально-культурному развитию, вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева представила предложения к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения в части переноса сроков внедрения обязательного социального медицинского страхования".

"На ваше рассмотрение вносится предложение в законопроект: срок начала предоставления медицинской помощи участникам обязательного социального медицинского страхования определить с 1 января 2020 года, оплату взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей и лиц, находящихся на договорах гражданско-правового характера, а также взносов государства за льготные категории граждан, определить с 1 января 2020 года", - отметила Актаева.

Она пояснила, что основной проблемой внедрения ОСМС является идентификация самозанятых казахстанцев, число которых превышает 2,7 млн человек.

По словам вице-министра, также предлагается снизить размер взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, с 5 до 1% от объекта исчисления взносов и продолжить сбор отчислений работодателей в 2018-2019 годах в размере 1,5%.

Еще одно предложение касается исключения минимального порога в размере одной минимальной заработной платы для исчисления отчислений и взносов.

Актаева добавила, что с 1 января 2018 года Фонд медстрахования станет оператором гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и единым плательщиком за медицинские услуги. При этом Комитет оплаты медицинских услуг будет ликвидирован.

Напомним, 4 сентября 2017 года на открытии новой парламентской сессии президент РК обратил внимание на проблему самозанятых в контексте введения ОСМС.

"Эти самозанятые - три миллиона человек - останутся за бортом медицинского страхования. А что они скажут нам потом? Давайте разберёмся в основах. Я ещё раз говорю: наверное, будем переходить, это прогрессивно, и я не против этого. Но давайте не спотыкаться опять", - отметил Нурсултан Назарбаев.

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