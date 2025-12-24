23.12.2025, 12:18 5706

Национальный центр детской реабилитации реорганизовали в Казахстане

К наццентру присоединен детский реабилитационный центр "Балбулак"
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана подписал постановление о некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации", передает корреспондент агентства.

Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации" путем присоединения к нему акционерного общества "Детский реабилитационный центр "Балбулак", - сказано в постановлении.

 

новости по теме

18.12.2025, 11:42 29771

Новый вид скрининга появится в Казахстане

Новый вид скрининга появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минздрав Казахстана планирует ввести новый вид скрининга на раннее выявление рака легкого. Данное нововведение заложено в проекте приказа "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований".

Проект приказа определяет:

  • дополнение существующих скрининговых исследований новым видом - скринингом на раннее выявление рака легкого;
  • расширено целевая группа по раннему выявлению вирусных гепатитов В и С.

Внесение изменений направлено на повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний, прежде всего рака легких, через уточнение целевых групп и совершенствование порядка проведения скрининговых исследований. Реализация приказа позволит государству повысить охват профилактическими обследованиями, увеличить долю раннего выявления заболеваний и снизить показатели запущенности и смертности в целевых возрастных и риск-группах. Для населения ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности и качества маршрутизации", - говорится в описании к документу.


Ранее сообщалось, что онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинздравМедицинаСкрининг
14.12.2025, 12:02 53751

Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле, заверила Альназарова
Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на фоне случаев заболевания гонконгском гриппом сделала заявление об эпидемиологической ситуации в республике, передает корреспондент агентства.

С начала эпидсезона, который стартовал раньше обычного - с 1 сентября, в стране зарегистрировано около 2,6 млн случаев ОРВИ. Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А - так называемый гонконгский грипп, хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода. Исходя из эпидситуации в 10 регионах страны принято решение о временном переводе 317 классов в 97 школах на дистанционный формат обучения", - написала она на своей странице в Сети.


По ее словам, для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 1143 мобильные бригады, 1517 фильтр-кабинетов, в том числе для беременных и детей - 638. Также подготовлены 684 кабинета для оказания неотложной помощи, для консультации граждан функционируют 1057 call-центров.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры для защиты здоровья населения принимаются", - заверила министр.


Ранее в Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинздравЗаявлениеРК
09.12.2025, 17:25 78331

В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака

Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии. Самое главное - в нашем ведущем онкологическом центре Герцена (...) получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии - начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей", - цитирует Гинцбурга ТАСС.


Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОнкологияВакцинаРоссия
04.12.2025, 10:59 115121

В Казахстане отменили использование пенсионных на офтальмологические услуги

В Казахстане отменили использование пенсионных на офтальмологические услуги
Фото: Depositphotos
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz прекращается с 4 декабря 2025 года, сообщает АО "Отбасы банк".

Все заявки, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке. Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию", - проинформировали в банке.


На текущий момент в банке находится 15 808 заявок по направлению "офтальмология" на общую сумму 13,3 млрд тенге.

Из них:

-по 5131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге сотрудники банка проводят проверку вложенных документов;

-по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.

После приостановления приема заявок по стоматологическим услугам значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии этот показатель увеличился до 1264 одобренных заявок в месяц - рост составил более чем в 7 раз.

Одновременно сотрудники банка выявили ряд подозрительных случаев. В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет", - пояснили в пресс-службе.


Сообщается, что, несмотря на приостановление отдельных направлений, граждане смогут использовать пенсионные излишки на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения, такие как:

-лечение орфанных заболеваний;

-реконструктивные и восстановительные операции;

-радионуклидная и радиойодтерапия;

-радиохирургическое лечение;

-протонная терапия.

Ранее в Минздраве пояснили, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Медицинапенсионныеофтальмология
03.12.2025, 17:53 122036

Вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье

Ученые обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках одного из видов рака крови
Москва. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приморские ученые нашли в морской бактерии вещество, вызывающее гибель раковых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова.

В поисках новых эффективных лекарственных средств от рака ученые все чаще обращают внимание на Мировой океан - неисчерпаемую кладовую уникальных и сложных веществ. Очередное открытие в этой области сделали исследователи из ТИБОХ ДВО РАН. Они обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках острого промиелоцитарного лейкоза, одного из видов рака крови", - говорится в сообщении.


Капсульный полисахарид (КПС), полученный из морской бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которые используются как модель человеческого лейкоза. При этом вещество действует выборочно: оно практически не повреждает нормальные лимфоциты периферической крови. Потенциальное лекарство на его основе может быть менее токсичным и безопаснее для пациентов.

Ученые подробно изучили, как действует капсульный полисахарид, и выяснили, что механизм его воздействия включает два независимых пути. В обоих случаях он запускает в раковой клетке процесс апоптоза - запрограммированной клеточной гибели.

Первый путь заключается в том, что полисахарид стимулирует выработку белка TNF-a (фактора некроза опухоли-альфа). Этот белок активирует так называемые рецепторы смерти на поверхности клетки, что приводит к запуску цепочки реакций с участием фермента каспазы-8.

Во втором случае полисахарид действует изнутри, воздействуя на митохондрии - структуры, отвечающие за энергообеспечение клетки. Он нарушает их мембранный потенциал, из-за чего из митохондрий высвобождаются сигнальные молекулы, активирующие фермент каспазу-9. При этом внутри клетки резко повышается уровень активных форм кислорода (АФК), вызывающих окислительный стресс, а также нарушается соотношение белков семейства Bcl-2, контролирующих программу выживания клетки.

Как отмечают ученые, оба пути приводят к активации фермента каспазы-3, который запускает процесс разрушения опухолевой клетки.

Функция любого вещества тесно зависит от его строения. Исследователи наглядно продемонстрировали это, удалив сульфатные группы из молекулы полисахарида. В результате такой модификации полисахарид полностью потерял свою способность бороться с раком: он больше не запускал апоптоз, не стимулировал выработку TNF-α и не вызывал окислительный стресс. Сульфатные группы критически важны для проявления биологического эффекта исследуемого полисахарида.

Открытие, безусловно, является серьезным шагом вперед, но до создания нового лекарства еще далеко… Тем не менее работа в очередной раз демонстрирует огромный потенциал морских микроорганизмов как источника уникальных соединений для медицины будущего", - сообщает учреждение.


Ученым предстоит выяснить, работает ли этот механизм на других типах раковых клеток, и подтвердить эффективность и безопасность вещества в опытах на животных.
 
03.12.2025, 11:30 125181

Грипп отступает - Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Казахстане

Заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает корреспондент агентства.

Грипп отступает, минус 15 процентов. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санэпидконтроля, дают свои результаты", - цитирует Альназарову tengrinews.kz.


При этом заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%, отмечает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев ОРВИ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКЗаболеваемостьгрипп
02.12.2025, 13:07 131821

В Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС

По итогам 10 месяцев производство лекарственных средств выросло на 11,7% и достигло 156,6 млрд тенге
В Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что для снижения себестоимости отечественных препаратов в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба правительства.

Разработан проект постановления правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС", - отметила министр.


Также ведомство намерено увеличить долю казахстанских товаров в закупках самих больниц.

Если, например, у единого дистрибьютора она достигла 30%, то в самостоятельном закупе медорганизаций составляет всего 10%. Принимаемые меры призваны усилить уже имеющуюся динамику в отрасли. Сегодня в стране зарегистрировано более 200 товаропроизводителей. По итогам 10 месяцев их производительность выросла на 11,7% и достигла 156,6 млрд тенге. На стадии рассмотрения находятся еще 9 инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарств", - добавили в правительстве.


Ранее Минздрав пересмотрел цены на лекарства после аудита ВАП.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЛекарстваРКНДС
28.11.2025, 11:46 145586

В Казахстане намерены повысить стоимость вызова скорой помощи в вечернее и ночное время

Пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время
В Казахстане намерены повысить стоимость вызова скорой помощи в вечернее и ночное время
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало документ, который предполагает внесение изменений в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", передает корреспондент агентства.

Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", - говорится в кратком содержании НПА.


Подчеркивается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.

Изменения направлены на:

  • повышение оперативности реагирования на вызовы;
  • улучшение качества помощи для пациентов;
  • поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.

Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь - более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана", - добавили разработчики.


С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Ранее Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Скорая помощьРКтарифы

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов