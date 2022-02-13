Порядок обращения к узким специалистам упростят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время консультативно-диагностическая помощь на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта. Запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, при наличии показаний, пациент направляется к профильному специалисту, рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (ВОП) в определенных случаях:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения;

- в молодежные центры здоровья;

- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другие.

Как отметила заместитель директора департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. Он осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены с учетом особенностей семьи.