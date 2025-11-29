28.11.2025, 11:46 5086
В Казахстане намерены повысить стоимость вызова скорой помощи в вечернее и ночное время
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало документ, который предполагает внесение изменений в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", передает корреспондент агентства.
Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", - говорится в кратком содержании НПА.
Подчеркивается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.
Изменения направлены на:
- повышение оперативности реагирования на вызовы;
- улучшение качества помощи для пациентов;
- поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.
Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь - более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана", - добавили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС.
новости по теме
26.11.2025, 13:05 16046
В Северо-Казахстанской области износ зданий медучреждений достиг 74%
Остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ
Петропавловск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области износ зданий медицинских учреждений достиг 74%, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.
В сфере образования остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ. 17 школ не имеют спортзалов, 24 школы не обеспечены предметными кабинетами. Острым остается вопрос износа зданий медицинских учреждений, составляющий порядка 74%. Несмотря на рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечается снижение объема произведенной ими продукции в общем объеме ВРП региона", - заявили в пресс-службе.
В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также обратил внимание на значительное сокращение доходов предприятий, занятых в сфере оптово-розничной торговли по региону, - по данным КГД, на 100 млрд тенге.
Получается, налоговый потенциал региона снизился по торговле. Соответственно, налогов меньше уплачено и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие. Мы это увидели и считаем, что это, мягко говоря, непорядок. Возможно, теневой сектор увеличился. С этим надо работать", - отметил он.
Также сообщается, что не проводится должным образом работа по развитию транспортной инфраструктуры области: нет комплексной схемы развития пассажирского транспорта и достаточного мониторинга безопасности дорожной инфраструктуры.
Оценка деятельности АО "СПК "Солтүстік"" показала низкую эффективность управления и реализации инвестиционных направлений (...) создание совместных предприятий не дало результата и привело к потерям около 1 млрд тенге государственных ресурсов. Существенные убытки связаны с содержанием непрофильных активов - 610 млн тенге и использованием средств региональных стабфондов - 298 млн тенге. Дополнительно выявлены нарушения в бухучете на сумму свыше 24 млрд тенге. Установлены нарушения законодательства в области госзакупок, а именно факты заключения договоров из одного источника без проведения конкурсных процедур на сумму 5,5 млрд тенге, а также несоблюдения ограничений по передаче объемов работ на субподряд", - уточнили в ВАП.
Всего по итогам аудита установлено:
- финансовые нарушения - на 28,3 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 112,4 млрд тенге.
Материалы по 111 фактам направлены для возбуждения административных дел, отдельные материалы будут переданы в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Ранее ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
22.11.2025, 17:12 42676
В области Жетісу медуслуги оказывали в учреждениях без лицензии
В рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу медицинские услуги оказывали в учреждениях без соответствующих сертификатов и лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности (...) 20 лиц, в том числе 3 руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители, с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения.
По мерам надзора 4 ответственных лица привлечены к административной ответственности (...) с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге. Вместе с тем, защищены права 148 лиц, из них более 100 несовершеннолетних. По акту надзора возмещено в бюджет 12,8 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане.
21.11.2025, 11:10 53581
Почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане
Фото: freepik.com
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись после проверок в Республике Казахстан, сообщает Министерство здравоохранения страны.
В ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минздраве, согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения.
Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии. По оставшимся объектам продолжается организация проверок", - уточнили в пресс-службе.
Также на сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.
В частности, в ходе проверок установлены следующие нарушения:
● ведение медицинской деятельности без лицензии;
● несоблюдение санитарных правил;
● неправильное хранение лекарственных средств;
● отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
● отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.
По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге", - добавили в Минздраве.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
20.11.2025, 09:17 64941
Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с ростом случаев ОРВИ и гриппа. Постановление опубликовано на сайте акимата Астаны.
В Астане отмечается увеличение числа больных с ОРВИ и гриппом за последнюю, 45-ю неделю в городе зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, в сравнении с 44-й неделей (с 30 октября по 5 ноября 2025 года) заболеваемость увеличилась в 1,5 раза (14 994 случая). Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 60% (14 018 случаев).
В медицинских организациях поручено обеспечить:
- создание условий для обслуживания вызовов на дому;
- соблюдение масочного режима для медицинского персонала и пациентов;
- ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;
- на территории и при входе в здания первичной медико-санитарной помощи наличие соответствующих указателей для кабинетов фильтров;
- изоляцию, лиц с признаками ОРВИ, ГПЗ, ТОРИ и гриппа в специально выделенную комнату для осмотра врача и выполнения назначения (при необходимости отбор мазка на исследования и т.д.) направление пациента на лечение в амбулаторных или в стационарных условиях;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;
- установление дополнительных телефонов и создание условий для обслуживания вызовов на дому для оказания консультативной помощи и госпитализации больных с подозрением на грипп и тяжелым, средне-тяжелым течением ОРВИ;
- продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;
- наличие запаса противовирусных препаратов для лечения амбулаторных больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии);
- использование современных устройств, обеспечивающих обеззараживание воздуха в присутствии людей;
- санитарные узлы дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;
- температурный режим в помещениях медицинских организаций не менее + 18°С;
- ведение онлайн консультаций для пациентов с признаками ОРВИ;
- усиление работы по размещению наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа.
В организациях образования обеспечить:
- перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса на период с 20 ноября до 5 декабря 2025 года;
- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
- проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей посещающих детские дошкольные организации педагогов и с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
- проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям - термометрии;
- организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и гриппа;
- проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия, и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
- организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
- организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
- госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
- оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
- соблюдение температурного режима в помещениях от + 18 до + 22 °С;
- усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях - при выведении детей из проветриваемого помещения;
- санитарные узлы жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
- проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
- ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.
Как сообщалось ранее, в Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ.
19.11.2025, 09:20 72821
Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Казахстане рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября) в стране зарегистрировано 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов отмечается снижение на 20%. Среди них дети до 14 лет - 66%, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании правительства.
Она отметила, что ежегодно в стране регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.
Министр сообщила, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тыс. случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%.
Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса. В общей заболеваемости ОРВИ в 66% регистрируется среди детей до 14 лет", - сказала Акмарал Альназарова.
По данным Минздрава, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ среди школьников. В эпидемический процесс больных ОРВИ вовлечено порядка 4% школьников от общего числа заболевших.
Против гриппа привито 2,1 млн человек, вакцина защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А (H3N2).
В связи с сезонным подъемом ОРВИ, гриппа усилена работа организаций ПМСП с обеспечением деятельности фильтр кабинетов и соблюдением противоэпидемиологического режима.
Обеспечен достаточный запас противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - отметила министр.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить контроль качества медобслуживания граждан в сезон вирусных заболеваний.
Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан", - отметил премьер-министр.
Олжас Бектенов подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад.
Особое внимание уделено вопросам лекарственного обеспечения. Противовирусные препараты должны быть доступны в необходимом объеме во всех аптеках.
Также необходимо активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний. Контроль закреплен за министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.
13.11.2025, 19:39 98096
В Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом
Актобе. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинцы обеспокоены простудой, которая протекает с высокой температурой и кашлем, сообщает "Диапазон".
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили, что в городе есть случаи заражения гонконгским вирусом. Но этот штамм нельзя назвать новым.
На данный момент в области лабораторно выявлены и подтверждены случаи гриппа типа А (H3N2), так называемого гонконгского вируса. Это вирус сезонного подтипа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период. Он не является новым, а относится к давно известным штаммам сезонного гриппа", - рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.
По информации облздрава, в инфекционный стационар ежедневно госпитализируют 5 пациентов. А приемный покой больницы обслуживает по 20 пациентов в сутки.
На 135 койках в областной клинической инфекционной больнице с ОРВИ получают лечение 14 пациентов, в том числе детей - 11. Лабораторно подтверждено 11 случаев со штаммом H3N2", - сообщили в облздраве.
Ранее в Минздраве заявили, что перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается.
06.11.2025, 11:18 128081
Информацию о перегруженности инфекционных отделений прокомментировали в Минздраве
Фото: unsplash.com
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что инфекционные отделения переполнены.
В ведомстве подчеркнули, что еженедельно отслеживают эпидобстановку по гриппу и ОРВИ.
Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается - во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", - проинформировали в Минздраве.
По его данным, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.
С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза ниже, чем годом ранее. Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет - 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%)", - проинформировали в министерстве.
В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2793 пациента, в том числе 2433 с ОРВИ и 360 с пневмонией.
В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.
Также в министерстве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в мире.
По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа - в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А. В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве призвали граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, особенно представителей групп риска - детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
04.11.2025, 09:24 137891
В Казахстане планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством здравоохранения в рамках реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.
Проектом предусматривается утверждение перечня медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Мера распространяется также на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях", - пояснили в Минздраве.
Принятие постановления позволит:
- предоставлять медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;
- освободить от налога лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких и социально значимых заболеваний;
- установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.
Это решение направлено на поддержку пациентов и повышение доступности медицинской помощи. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций, расширить возможности для пациентов и создать благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний. При этом льготы не распространяются на частные медицинские организации, оказывающие услуги, не входящие в перечень ГОБМП, ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний, утвержденному уполномоченным органом", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, по данным Минздрава, для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
Ране сообщалось, что в Казахстане внедряют новый механизм получения льготных лекарств.
Напомним, новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января.
