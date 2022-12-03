В Казахстане запустят производство противоопухолевых препаратов

В Казахстане имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате состоялся правительственный час на тему "Доступная и эффективная система здравоохранения", в ходе которого депутаты призвали правительство комплексно модернизировать сферу здравоохранения, - В сенате состоялся правительственный час на тему "Доступная и эффективная система здравоохранения", в ходе которого депутаты призвали правительство комплексно модернизировать сферу здравоохранения, сообщает пресс-служба сената.





Вице-спикер палаты Ольга Перепечина отметила, что создание условий, позволяющих каждому гражданину реализовывать свое право на охрану здоровья, является главным приоритетом государственной политики.





Она подчеркнула, что проблемы в отрасли остаются актуальными и в этом сенаторы убеждались не раз в ходе своих поездок в регионы.





Сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными: это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Ольга Перепечина.





По словам сенатора Акмарал Альназаровой, Казахстан, как член Организации Объединенных Наций, имеет обязательства по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН.





С момента принятия повестки дня в области устойчивого развития Казахстану удалось достичь видимого прогресса в их реализации, однако половина индикаторов целей в области здравоохранения не достигнуты - 7 из 14.





По словам депутата, в стране имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению. В то же время те, кто застрахован, недополучают положенный объем медуслуг. Имеются проблемы низкого качества проводимых в стране скринингов на раннее выделение заболеваний, а также качество амбулаторного лекарственного обеспечения.





Сенат обеспокоен высокими показателями материнской и младенческой смертности. С момента внедрения системы медицинского страхования в стране незастрахованной женщине репродуктивного возраста недоступна плановая подготовка к беременности, амбулаторное или стационарное лечение. Только после 10-й недели беременности женщина получает статус застрахованной в льготной категории граждан, когда важное для наблюдения и лечения время упущено", - рассказала сенатор.





Она отметила, что с учетом критической ситуации по материнской смертности необходимо расширить спектр медицинских услуг как для беременных, так для женщин репродуктивного возраста и пересмотреть списки амбулаторного лекарственного обеспечения для беременных.





Не каждая женщина может наблюдаться и лечиться за свой счет", - подчеркнула депутат.





Также в ходе правительственного часа со своими докладами выступили министр здравоохранения Республики Ажар Гиният и председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя, в обсуждении вопросов принимали участие представители государственных органов, заместители акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, независимые специалисты в области здравоохранения и члены клуба молодых экспертов при сенате.





По итогам правительственного часа были сформированы рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.



