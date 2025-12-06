Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
05.12.2025, 19:25 68006
Эксперты США назвали Казахстан ведущей экономикой Центральной Азии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита посла Казахстана в США Магжана Ильясова в Нью-Йорк состоялась серия мероприятий, направленных на дальнейшее углубление казахско-американского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.
Ключевым событием стал круглый стол Bridging Continents: Kazakhstan’s Strategic Role in West-East Trade, объединивший более 40 представителей экспертного, делового и финансового сообществ США.
Участники обсудили развитие торгово-инвестиционного взаимодействия, возможности транзитных коридоров, поставки критически важных минералов и укрепление связности по линии Восток - Запад. Посол сообщил о результатах визита главы государства в Вашингтон и Саммита "C5+1", подчеркнув, что двусторонний диалог вышел на новый уровень - это подтверждается заключением коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов.
Американские эксперты охарактеризовали Казахстан как ведущую и динамично развивающуюся экономику Центральной Азии, отметив значимый вклад страны в развитие Среднего коридора и создание устойчивых логистических цепочек. Позитивную оценку получило и решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям, что открывает перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, водных технологиях, логистике и цифровых сервисах, усиливая при этом дипломатические позиции страны.
В ходе визита посол провел переговоры с представителями американского бизнеса, обсудив возможности участия США в проектах по добыче и переработке критически важных минералов и преимущества инвестиционного климата Казахстана. Отдельная встреча с президентом The Explorers Club Ричардом Уизом была посвящена международным исследовательским инициативам и продвижению туристического потенциала страны.
Завершением визита стало вручение Ильясову премии Diwali Stamp - The Power of One, присуждаемой дипломатам за вклад в укрепление мира и международной стабильности.
новости по теме
06.12.2025, 11:04 1301
Токаев поздравил президента Финляндии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, сообщили в пресс-службе Акорды.
В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Глава государства подчеркнул, что недавний визит президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.
Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу - благополучия и процветания.
05.12.2025, 20:51 60601
Ермек Кошербаев провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в рамках визита в Вену провел встречу с президентом национального совета парламента Австрии Вальтером Розенкранцем, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-австрийских отношений, вопросы углубления партнерства с Европейским союзом и взаимодействия в рамках ОБСЕ.
Министр, отметив стабильное развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения связей в различных сферах.
Австрийская сторона высоко оценила активизацию политического диалога между Казахстаном и ЕС и конструктивную позицию Астаны по актуальным вопросам международной повестки.
Стороны договорились активизировать двустороннее межпарламентское сотрудничество и поддерживать регулярные встречи.
05.12.2025, 19:13 69841
Казахстан и Оман усиливают межправительственное сотрудничество
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Оман провели первое заседание межправительственной комиссии, в ходе которого стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова и его оманского коллеги Халифа Аль-Хариси.
Перед началом стороны провели переговоры в узком составе, обсудив текущее состояние отношений и дальнейшие перспективы. В ходе заседания участники рассмотрели широкий спектр направлений взаимодействия - от инвестиций, транспорта и логистики до сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, энергетики и цифровых технологий. Отмечена высокая перспективность сотрудничества и общий интерес к расширению совместных проектов.
По итогам встречи подписан совместный протокол, следующая сессия комиссии пройдет в Астане. В рамках визита Алибек Куантыров провел отдельные переговоры с руководством ключевых министерств Омана и Oman Investment Authority, где обсуждались новые возможности для экономического партнерства.
05.12.2025, 18:10 71761
Казахстан является одним из основных приоритетов Мадрида на азиатском направлении
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Мадрид. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках мероприятия с участием руководителей дипломатических представительств азиатских государств, аккредитованных в стране пребывания, сообщили в МИД РК.
В приветственном слове глава испанской дипломатии отметил приверженность страны укреплению связей с Азиатским континентом в преддверии презентации новой "Стратегии Испании по Азии", которая определит ключевые направления сотрудничества на ближайшую перспективу.
Выступая от имени группы послов стран Азии и Тихоокеанского региона (ASPAC) и в качестве ее председателя, Данат Мусаев приветствовал стремление Королевства к углублению партнерства со странами региона. Он особо подчеркнул актуальность укрепления межрегиональной взаимосвязанности.
Посол отдельно отметил высокий интерес в расширении экономических и культурно-гуманитарных связей. Значительное внимание было уделено важности проведения регулярных визитов на различных уровнях и поддержания предметного диалога на двусторонних и многосторонних площадках.
В этом контексте была подчеркнута поступательная динамика казахско-испанских отношений, носящих стратегический характер, а также обсуждены перспективы дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия между двумя странами.
По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении подобных заседаний на регулярной основе.
05.12.2025, 17:52 70646
Токаев направил телеграмму поздравления королю Таиланда
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе Акорды
Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Астаной и Бангкоком, основанные на узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, опираются на прочный фундамент и имеют большой потенциал", - проинформировали в Акорде.
Президент также выразил уверенность в том, что многогранное межгосударственное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.
05.12.2025, 17:14 72901
В Кишиневе обсудили развитие культурных связей между Казахстаном и Молдовой
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Кишинев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с министром культуры РМ Кристианом Жарданом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
Посол поздравил министра с назначением на должность и пожелал успехов в ответственной деятельности, а также отметил приверженность всестороннему углублению дружественных отношений между Астаной и Кишиневом.
Казахстанский дипломат отметил положительный факт открытия посольства Молдовы в Астане 2025 году, который стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.
Алмат Айдарбеков рассказал о культурных мероприятиях, проводимых посольством. В 2023 году посольством в Кишинев была приглашена этнофольклорная группа Turan. Он также подчеркнул интерес молдавской публики к казахстанским творческим коллективам, которые регулярно приезжают с гастролями в Молдову - группы BN Team Orchestra, Tynda Music, Ne Prosto Orchestra и другие.
18 ноября 2025 года посольство организовало в Кишиневе показ казахстанской исторической драмы "Рассвет Великой степи" - в главной роли Берик Айтжанов.
Посол представил основные направления государственной политики Казахстана в области культуры, а также проинформировал о реализуемых проектах, направленных на продвижение национального культурного наследия и укрепление межкультурного взаимодействия.
В свою очередь министр Кристиан Жардан отметил важность укрепления партнерства в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, он подтвердил готовность к расширению совместных инициатив, направленных на поддержку творческих обменов и организацию мероприятий.
Кристиан Жардан также отметил приоритеты работы ведомства, направленные на модернизацию инфраструктуры культуры, поддержку творческих коллективов, сохранение национального наследия, развитие международного обмена и обеспечение широкого доступа к культуре. Он указал на важность расширения партнерств, которые способствуют продвижению культурного потенциала страны.
Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и поддержании конструктивного диалога.
05.12.2025, 16:56 71551
Казахстан и Австрия обсуждают новые индустриальные проекты
Казахстан готов оказывать всестороннюю поддержку австрийским инвесторам и сопровождать совместные инициативы на всех этапах
Рассказать друзьям
Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева в Австрию председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел ряд двусторонних встреч с австрийскими промышленными и технологическими компаниями для обсуждения возможностей реализации инвестиционных проектов в Казахстане, сообщили в ведомстве.
В ходе встреч состоялись переговоры с Primetals Technologies Austria GmbH - крупнейшим подразделением международной компании Primetals Technologies, специализирующимся на экологичных технологиях производства стали, цифровизации и автоматизации металлургических процессов. Компания является одним из ведущих машиностроительных предприятий Австрии с оборотом свыше 750 млн евро в год и обладает передовыми компетенциями в области инжиниринга, прокатных технологий и интеллектуальных промышленных систем. Ранее компания заключила соглашение с ERG по реализации крупного металлургического проекта, и в продолжение этой работы стороны обсудили дополнительные возможности участия Primetals Technologies в индустриальных инициативах Казахстана, включая потенциальное сотрудничество с казахстанскими компаниям, в частности с Qarmet, по новым объектам в Казахстане.
Также Габидулла Оспанкулов провел встречу с руководством Magnatech GmbH, компании с более чем 30-летним опытом реализации проектов для металлургии и горнодобывающей промышленности. Компания специализируется на технологиях регенерации кислот, энергоэффективных решениях, поставках промышленного оборудования и инжиниринге полного цикла. Компания реализовала проекты в США, Германии, Бразилии, Австрии, Индии, Турции и ряде стран СНГ, включая строительство заводов и внедрение технологий зеленой энергетики. В ходе встречи стороны обсудили перспективы локализации технологических решений в Казахстане, внедрения экологичных и ресурсосберегающих технологий в металлургии, возможности создания совместных проектов в сфере модернизации производств и сервисного сопровождения.
Также в рамках визита были проведены дополнительные встречи с рядом австрийских компаний, заинтересованных в выходе на рынок Казахстана, расширении производственной кооперации и развитии логистических возможностей Среднего коридора.
Председатель комитета отметил, что Казахстан заинтересован в расширении присутствия австрийских компаний и технологических партнеров в ключевых отраслевых проектах.
Австрийские компании обладают мощными инженерными компетенциями и многолетним опытом реализации индустриальных проектов. Казахстан открывает значительные возможности для партнерства - от металлургии и машиностроения до экологичных технологий и модернизации промышленных предприятий. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инвесторам и сопровождать совместные инициативы на всех этапах", - подчеркнул он.
Стороны обозначили конкретные направления дальнейшей работы и договорились перейти к практическим шагам по подготовке совместных проектов. В ближайшее время запланированы дополнительные консультации с компаниями и отраслевыми ведомствами для ускорения проработки инициатив в промышленности и металлургии.
05.12.2025, 16:47 76456
В Финляндии прошла презентация туристического потенциала Казахстана
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Хельсинки. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Казахстана в Финляндии состоялась презентация, посвященная туристическому потенциалу Казахстана. Мероприятие стало площадкой для знакомства финской общественности с богатством природы, культурным наследием и динамичным развитием страны, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе презентации было отмечено, что туризм является значимой сферой двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.
Отдельное внимание было уделено тому, что развитие туристической отрасли входит в число приоритетов государственной политики Казахстана и отражает курс президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленный на расширение международной открытости, укрепление культурной дипломатии и продвижение устойчивых экономических инициатив. Также была подчеркнута важность увеличения взаимного туристического потока и укрепления прямых связей между туристическими и образовательными организациями двух стран.
В рамках презентации участникам была представлена информация о ключевых туристических направлениях Казахстана: от современных городов и центров делового туризма до объектов культурного наследия Великого шелкового пути. Особое внимание было уделено природным достопримечательностям - горным маршрутам, национальным паркам, степным ландшафтам и кристально чистым озерам, формирующим уникальный туристический продукт страны.
В мероприятии приняли участие представители деловых кругов, ведущих университетов Финляндии, финские студенты, а также блогеры и медиакоммуникаторы, специализирующиеся на туристическом контенте и международных обзорах.
В завершение официальной части гости смогли насладиться казахскими национальными угощениями, а также посмотреть фотокартины с природными и культурными достопримечательностями Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.12.2025, 10:34 06.12.2025, 11:145571В Алматы ожидаются снег и похолодание 06.12.2025, 11:412466Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества 06.12.2025, 11:042246Токаев поздравил президента Финляндии 06.12.2025, 11:53281Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор 04.12.2025, 11:12434411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 15:52408076В Казахстане запустили петицию о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае 04.12.2025, 19:17389176Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов 04.12.2025, 20:01385146Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС 05.12.2025, 11:11290636Безвизовый срок: правила пребывания казахстанцев в Кыргызстане изменились 24.11.2025, 17:29527471Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445591Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 04.12.2025, 11:12434411Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 25.11.2025, 16:40431911В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430726Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?