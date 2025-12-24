Euroclear вернул 600 млн долларов ЕАБР, заблокированных как российские

Рассказать друзьям

Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития, замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария, сообщает - Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития, замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.





С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 млн долларов США более 600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - рассказал заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил.





Отмечается, что Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает, что в 2026 году будет разморожено еще около 120 млн долларов США.





По данным издания, в 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария России и заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились в том числе средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.





Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк России подал иск к Euroclear в арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн руб. В Кремле заявляли, что возможная конфискация активов будет расценена как незаконное присвоение и повлечет судебные последствия.





Euroclear поддержал решение ЕC не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.