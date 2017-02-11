Германия входит в десятку ведущих иностранных инвесторов в экономику Казахстана в Европе

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана распространило коммюнике по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

11 февраля 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РК и ФРГ. В ведомстве отмечают, что за четверть века сотрудничества казахстанско-германские отношения достигли высокого уровня развития, налажен доверительный и содержательный диалог двух государств. Создана солидная договорно-правовая база, функционирует внушительное количество диалоговых площадок и институтов - Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-германский деловой совет, Представительство германской экономики в Центральной Азии, Берлинский евразийский клуб и другие, передает Kazakhstan Today.

Значительный импульс двустороннему сотрудничеству придали визиты президента РК Нурсултана Назарбаева в Берлин в феврале 2012 года и канцлера Германии Ангелы Меркель в 2010 году в Астану.

В МИД констатируют, что "казахстанско-германские торгово-экономические отношения стабильно укрепляются и находятся в поиске новых возможностей экономического взаимодействия. На сегодня среди стран Европы Германия входит в десятку ведущих иностранных инвесторов в экономику Казахстана и в пятерку ведущих торговых партнеров нашей республики".

За последние годы совместно с германскими компаниями в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов в сфере строительства, торговли, промышленного производства, разработки месторождений и т.д. Крупнейшими партнерами являются германские компании Siemens, Knauf, MetroCash&Carry, Heidelberg Cement, Quaesta Capital, Linde AG и другие.

Важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества играет совместная реализация Соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах между Казахстаном и Германией. Германия примет активное участие в подготовке и проведении ЭКСПО - 2017 в Казахстане, представив новейшие разработки в сфере альтернативной энергетики.

Кроме этого, с 2012 года успешно реализуется инициатива "Назарбаев - Меркель" по внедрению германской модели так называемого дуального профессионально-технического образования в Казахстане. Цель инициативы - использование передового опыта ремесленных палат Германии для развития профессионального технического образования. В рамках этой же инициативы руководителей Казахстана и Германии реализуется программа подготовки управленческих кадров в Казахстане по линии Германского общества по международному сотрудничеству.

"Помимо экономического сотрудничества, мы придаем большое политическое и практическое значение сотрудничеству по вопросам этнических немцев, проживающих в Казахстане и являющихся вместе с переселенцами из Казахстана в Германии "связующим мостом" между нашими государствами. Этот фактор был и останется важной частью нашего взаимодействия. Важная роль при этом отводится деятельности Межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоялось 8 сентября 2016 года в Берлине", - добавили в пресс-службе ведомства.

Следуя принципам и духу казахстанско-германских договоренностей, Казахстан и Германия продолжат неуклонно углублять взаимодействие и практическое сотрудничество, содействовать совместному развитию и процветанию, подчеркнули в МИД РК.

Напомним, по данным на декабрь 2012 года, в Казахстане проживали около 200 тыс. этнических немцев. В последние годы наблюдалось существенное снижение количества поздних переселенцев из Казахстана в Германию. К примеру, если в 2001 году в Германию приехало около 46 тыс. поздних переселенцев, в первой половине 2012 года приехало около 250 человек, проинформировали в пресс-службе МИД РК.

Ранее также сообщалось, что в первом полугодии 2006 года в Казахстан вернулись свыше 1,5 тыс. этнических немцев, ранее выехавших на постоянное место жительства в Германию. Эти данные привел парламентский статс-секретарь МВД ФРГ, уполномоченный федерального правительства по вопросам переселенцев и национальных меньшинств Кристофер Бергер.

По данным статс-секретаря, по состоянию на 2006 год в Казахстане проживали свыше 230 тыс. этнических немцев. Он отметил, что возвращение немцев в Казахстан связано с улучшением уровня жизни в республике.

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