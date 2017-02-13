Глава делегации сирийской оппозиции пока не получил приглашение на встречу в Астане

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Глава делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Мохаммед Аллуш сообщил, что пока не получил приглашение на следующее заседание, запланированное на 15-16 февраля в казахстанской столице.

Аллуш, который представляет группировку "Джейш аль-Ислам", уточнил, что пока продолжит ждать, так как "есть обещания, данные Россией в Астане", пишет " Коммерсант " со ссылкой на "РИА Новости", передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что главным переговорщиком в делегации оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве станет адвокат Мохаммед Сабра. От комментария по поводу этой делегации оппозиции господин Аллуш отказался.

На предыдущих переговорах по Сирии российские специалисты представили проект конституции Сирии, но оппозиция не стала рассматривать этот документ, заявив, что "конституцию должны писать сирийцы".

Ранее в МИД РК сообщили, что 15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

"По сообщению стран-гарантов - России, Турции, Ирана - на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МИД РК, на данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США.

Просмотров: 3933