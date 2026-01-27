Глава МИД Казахстана и посол Германии обсудили двусторонние отношения

Фото: МИД РК

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана в ходе очередного заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала членов организации о предстоящих масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 5-м Национальном курултае в Кызылорде, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Представители Казахстана сообщили, что решение о проведении конституционных реформ будет принято гражданами РК на предстоящем общенациональном референдуме.





Ключевыми аспектами предстоящей политической модернизации станет переход к однопалатному парламенту с новым названием "Құрылтай", создание высшего консультативного органа - Народного совета, а также должности вице-президента. В этой связи указом президента Казахстана учреждена специальная комиссия по конституционной реформе", - рассказали члены делегации





Представитель Казахстана Кайрат Малаев отметил, что парламент будет состоять из 145 членов, которые будут избираться по партийным спискам по пропорциональной системе представительства на пятилетний срок. 30-процентные квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью в избирательных списках партий, а также пятипроцентный избирательный порог останутся в силе.





Народный совет будет состоять из 126 членов, представляющих этнокультурные объединения, крупные общественные организации, местные представительные органы и региональные общественные советы, тем самым отражая широкое многообразие казахстанского общества.