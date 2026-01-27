26.01.2026, 13:12 42506
Глава МИД Казахстана и посол Германии обсудили двусторонние отношения
Фото: МИД РК
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Федеративной Республики Германия Моника Иверсен обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития, сообщает пресс-служба МИД РК.
Министр подчеркнул значимость реализации совместных инвестиционных проектов и активизации делового диалога между странами.
В свою очередь посол Германии подтвердила заинтересованность Берлина в дальнейшем углублении сотрудничества с Астаной как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межрегиональной и международной повестки.
Ранее Казахстан обсудил стратегическое инвестиционное сотрудничество с египетской компанией.
27.01.2026, 12:07 5761
Министры иностранных дел Казахстана и Израиля проведут переговоры
Фото: МИД РК
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел государства Израиль Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита планируется проведение переговоров с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, президент РК направил телеграмму президенту Израиля.
26.01.2026, 14:15 41396
Политические реформы и международная повестка: казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия в зарубежные странах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в МИД Греции состоялась встреча посла Казахстана в Греции Тимура Султангожина с вновь назначенным директором политического департамента А5 Министерства иностранных дел Греции Элени Триантафилу, курирующей вопросы сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии. В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также графику взаимных визитов и расширению контактов по линии профильных ведомств.
Также в институте региональных исследований при МИД Исламской Республики Пакистан состоялся семинар с участием посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина, посвященный развитию сотрудничества между РК и ИРП. Мероприятие собрало представителей академического сообщества, аналитических центров и студентов профильных специальностей, а также представителей дипломатического корпуса.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова провела встречу с вице-премьером — министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой, в ходе которой стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере экологии и управления водными ресурсами, обсудили расширение договорно-правовой базы и взаимодействие по вопросам изменения климата; казахская сторона также пригласила словацкого министра принять участие в Региональном экологическом саммите в Астане 22–24 апреля.
Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев встретился в Стамбуле с руководством ведущих турецких СМИ, обсудив развитие информационного сотрудничества и выведение медиавзаимодействия на новый уровень. Обсуждались ключевые направления, обозначенные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая модернизацию политической системы, реформирование институтов власти, цифровизацию и искусственный интеллект. Стороны отметили важность турецких СМИ в распространении достоверной информации о реформах Казахстана и выразили готовность углублять информационные и гуманитарные связи для укрепления стратегического партнерства между странами.
По инициативе генерального консульства Казахстана в Стамбуле совместно с международной деловой платформой Dünya Türk Ticaret Platformu состоялось мероприятие на тему "Развитие экономического сотрудничества между Турцией и Казахстаном". В ходе встречи был представлен экономический потенциал Казахстана, включая приоритетные направления развития и возможности, доступные для турецкого бизнеса с учетом действующих мер государственной поддержки.
24.01.2026, 20:10 74801
В МИД Казахстана обсудили вопросы гендерного равенства
Фото: gov.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев и новая глава странового офиса "ООН - Женщины в Казахстане", координатор структуры "ООН - Женщины для стран Центральной Азии" Джерен Гюрес обсудили вопросы гендерного равенства, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества, связанные с вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также реформу и дальнейшее укрепление роли ООН", - говорится в сообщении.
Казахский дипломат отметил приверженность страны обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, а также проинформировал о сохранении в свете предстоящей парламентской реформы 30% квоты для женщин, молодежи и людей с особыми жизненными потребностями.
По итогам встречи стороны договорились укреплять партнерство и развивать сотрудничество по приоритетным направлениям в рамках международной и национальной повестки", - добавили в МИД.
24.01.2026, 17:56 78781
Президент Казахстана поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность
Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Акорда.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны.
Ранее Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии.
23.01.2026, 16:28 102091
Предстоящие конституционные реформы в Казахстане представлены в ОБСЕ
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана в ходе очередного заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала членов организации о предстоящих масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 5-м Национальном курултае в Кызылорде, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Представители Казахстана сообщили, что решение о проведении конституционных реформ будет принято гражданами РК на предстоящем общенациональном референдуме.
Ключевыми аспектами предстоящей политической модернизации станет переход к однопалатному парламенту с новым названием "Құрылтай", создание высшего консультативного органа - Народного совета, а также должности вице-президента. В этой связи указом президента Казахстана учреждена специальная комиссия по конституционной реформе", - рассказали члены делегации
Представитель Казахстана Кайрат Малаев отметил, что парламент будет состоять из 145 членов, которые будут избираться по партийным спискам по пропорциональной системе представительства на пятилетний срок. 30-процентные квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью в избирательных списках партий, а также пятипроцентный избирательный порог останутся в силе.
Народный совет будет состоять из 126 членов, представляющих этнокультурные объединения, крупные общественные организации, местные представительные органы и региональные общественные советы, тем самым отражая широкое многообразие казахстанского общества.
23.01.2026, 14:56 104171
За рубежом казахстанские дипломаты обсудили реформы в стране
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи и важные мероприятия, где были обсуждены проводимые в РК реформы, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико. В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.
Также посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым. Посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны.
Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем. Посол ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах. По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.
На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами. Консульство стало третьим по счету официальным дипломатическим представительством на острове, что подчеркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана. В консульский округ консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.
На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области. В ходе мероприятия генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с вице-президентом энергетической компании Fortum Анни Яааринен, в ходе которой стороны обсудили развитие атомной и "чистой" энергетики в Казахстане, расширение сотрудничества, внедрение передовых технологий и возможные совместные проекты, подтвердив заинтересованность в продолжении диалога и обмене информацией.
Генсек ТюркПА Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане, где посол Алим Байель подчеркнул поддержку Казахстаном деятельности ассамблеи и рассказал о готовящихся конституционных реформах; в свою очередь Гасан выразил поддержку инициативам президента Касым-Жомарта Токаева, отметил роль Казахстана в тюркском мире и подтвердил готовность ТюркПА укреплять межпарламентское сотрудничество, по итогам встречи опубликовав заявление в поддержку реформ.
23.01.2026, 13:50 105451
Лидеры шести стран объявили о проведении в 2026 году конференции по вопросам гуманности во время войны - МИД
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры шести государств объявили о проведении в 2026 году в Иордании конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Его величество Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хуссейн и лидеры Бразилии, Казахстана, Китая, Франции и ЮАР в партнерстве с международным комитетом Красного креста приглашают лидеров всех стран объединиться в этот важный момент. Мы должны вместе подтвердить, что правила войны имеют основополагающее значение для сохранения нашей общей гуманности во время вооруженного конфликта и что их необходимо соблюдать на универсальной, беспристрастной и постоянной основе", - заявили в МИД.
Также сообщается, что Бразилия, Иордания, Казахстан, Китай, Франция и ЮАР совместно с международным комитетом Красного креста в сентябре 2024 году запустили глобальную инициативу по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.
На сегодняшний день 99 стран, представляющих все регионы мира, официально присоединились к этой инициативе, а 27 стран совместно руководят семью тематическими направлениями деятельности, в рамках которых разрабатываются практические рекомендации по повышению эффективности соблюдения международного гуманитарного права и решению проблем, связанных с изменением характера современных военных действий. Мы призываем все государства присоединиться к данным усилиям и объединиться на основе общей ответственности, чтобы предупредить зверства и защитить гуманность во время войны", - добавили в пресс-службе.
22.01.2026, 16:10 123651
Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщили в Акорде.
Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.
Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
