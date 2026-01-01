Главы МИД Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Фото: МИД РК

Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги уходящего года, отметив поступательное развитие казахско-кыргызских союзнических отношений в духе братства и добрососедства. Министры обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия", - проинформировали в МИД.





Отмечается, что особое внимание было уделено итогам официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Бишкек и 7-го заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана в августе этого года, а также практической реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.





Выражена обоюдная готовность всемерно содействовать укреплению политического диалога, а также расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий год.



