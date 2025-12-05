Казахстан и МАГАТЭ намерены укреплять многоплановое сотрудничество   

Агентство готово оказать всестороннюю поддержку Казахстану на всех этапах реализации проекта по строительству АЭС

Фото: МИД РК

Вена. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Вену министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Глава внешнеполитического ведомства Казахстана ознакомил собеседника с планами по развитию национальной атомной отрасли и строительству атомных электростанций, отметив важность выполнения стратегической задачи по достижению углеродной нейтральности.





Кошербаев подчеркнул, что партнерство с МАГАТЭ, в том числе расширение договорно-правовой базы, является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, особо выделив ключевую роль агентства в поддержании глобальной архитектуры безопасности и укреплении международного режима нераспространения.





Министр выразил благодарность руководителю МАГАТЭ за постоянную поддержку по всем направлениям сотрудничества с Казахстаном, акцентировав внимание на значимости продолжения работы по развитию кадрового потенциала и присутствия граждан РК на ключевых должностях в агентстве.





Казахский дипломат подчеркнул значимую роль Казахстана в инициировании и продвижении повестки по восстановлению суверенного равенства государств - членов в МАГАТЭ.





Гросси подчеркнул особый вклад и значимые инициативы Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии - от планов по строительству АЭС и развития ядерной медицины до успешной деятельности Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в городе Усть-Каменогорске. Он выразил готовность агентства к оказанию всесторонней поддержки Казахстану на всех этапах реализации проекта по строительству АЭС, а также предложил подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, охватывающую и другие ключевые направления взаимодействия.





Высокую оценку получила реализация проектов программы технического сотрудничества МАГАТЭ в Казахстане, включающих развитие инновационных ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний, повышения эффективности сельского хозяйства, а также проведения работ по реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.





По итогам встречи Казахстан и МАГАТЭ подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к дальнейшему расширению и углублению многопланового сотрудничества.







