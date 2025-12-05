Казахстан принял участие в конференции по инициативе "Торговля услугами для развития"

Фото: МИД РК

Женева. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянное представительство Казахстана при ВТО приняло участие в открытии двухдневной конференции по инициативе Trade in Services for Development, стартовавшей сегодня в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает пресс-служба МИД РК.





Открывая мероприятие, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что торговля услугами становится одним из ключевых драйверов глобального экономического роста, а развивающиеся страны нуждаются в дополнительных возможностях для расширения своего участия в этом секторе.





Инициатива, запущенная в 2024 году совместно ВТО и Всемирным банком, направлена на повышение потенциала государств и предоставление технической помощи для укрепления их позиций в торговле услугами. Сегодня услуги занимают около 65% мирового ВВП и свыше половины глобальной занятости, а объем международной торговли ими в 2024 году превысил 7,5 трлн долларов.





На конференции 3-4 декабря секретариат ВТО и Всемирный банк представляют новые аналитические материалы, инструменты и программы поддержки. Участники обсуждают их практическое применение, потребности развивающихся экономик и перспективы дальнейшего сотрудничества. Мероприятие объединяет представителей правительств, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.