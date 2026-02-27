Казахстан расширяет международное сотрудничество по ключевым направлениям

В ходе ряда двусторонних встреч обсуждены вопросы взаимодействия в налоговой сфере, развитии архивного дела и укреплении образовательных связей, а также перспективы цифровизации, обмена опытом и реализации совместных проектов

Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает последовательно расширять международное сотрудничество по ключевым направлениям, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с председателем Налогового комитета Республики Узбекистан Фаррухом Пулатовым. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества в налоговой сфере в контексте динамично развивающихся казахско-узбекских отношений.





Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с директором Национального архива ФР Пайви Хаппонен. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и укрепления международного сотрудничества в сфере архивного дела, включая обмен опытом по цифровизации архивных фондов, внедрение современных технологий хранения и обеспечения доступа к документальному наследию.





Особое внимание в ходе переговоров было уделено перспективам выстраивания системного партнерства между Архивом президента РК и Национальным архивом ФР. Стороны обсудили возможности реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, организации тематических фотовыставок, направленных на популяризацию историко-документального наследия двух стран, а также налаживания регулярного обмена специалистами для повышения профессиональной квалификации и внедрения передовых архивных практик.





В рамках встречи казахский дипломат вручил финской стороне официальное приглашение принять участие в 3-м Международном конгрессе архивистов, который состоится 8-12 июня 2026 года в Астане.





Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Рауана Жумабека с ректором Университета Мухаммеда бен Заида по гуманитарным наукам Халифой Мубараком Аль Захири.





Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и гуманитарных наук. Подчеркнута важность установления прямых партнерских связей между высшими учебными заведениями двух стран, включая реализацию совместных образовательных программ, академическую мобильность студентов и преподавателей, проведение совместных научных исследований и конференций.





В свою очередь доктор Х.М. Аль Захири выразил заинтересованность в развитии двустороннего академического взаимодействия и поддержал предложения по обмену делегациями, организации совместных учебных проектов в области гуманитарных наук и межкультурного диалога, а также изучения арабского языка.





В Загребе состоялся круглый стол, посвященный вопросам конституционной реформы Казахстана, на котором были обсуждены ключевые направления политических преобразований, реализуемых в Казахстане в рамках курса на построение справедливого и слышащего государства. В своем выступлении посол Казахстана Даулет Батрашев отметил, что конституционная реформа стала логическим продолжением масштабных политических преобразований, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что изменения направлены на институциональное укрепление государственности, повышение подотчетности органов власти и расширение участия граждан в политических процессах.





В рамках визита в Женеву первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел двусторонние встречи с руководителями 10 основных агентств ООН и других международных организаций для обсуждения практических вопросов сотрудничества. В ходе встречи с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой подтверждена неизменная приверженность Казахстана многосторонней дипломатии и активному сотрудничеству с ООН. Валовая высоко оценила вклад Казахстана в продвижение международных инициатив, включая проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Регионального экологического саммита, открытие в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для центральной Азии и Афганистана, а также инициативу по учреждению международной водной организации под эгидой ООН.





Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с генеральным секретарем ООН Туризм Шейхой Насер Аль Новаис, в ходе которой стороны обсудили запуск нового этапа стратегического сотрудничества на 2026-2028 годы. Посол подтвердил намерение Казахстана укреплять позиции в качестве одного из ключевых туристских хабов Центральной Азии и надежного партнера в продвижении устойчивого и инновационного туризма.





Между тем посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел встречу с министром образования, религии и спорта Греции Софией Захараки. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах.



