Казахстан ратифицировал соглашение с Грузией о повторной реструктуризации задолженности по кредитам

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Казахстан ратифицировал соглашение с Грузией о повторной реструктуризации задолженности по кредитам28.12.2017
Политика  11:21

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о повторной реструктуризации задолженности по кредитам, предоставленным Грузии, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным правительству Грузии правительством Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, во время обсуждения проекта этого закона в мажилисе, председатель палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание министра финансов на актуальности скорейшего урегулирования споров по возврату долгов Казахстану другими странами.

"Смогли дать взаймы - умейте и вернуть, по этому принципу надо работать", - сказал Нигматулин, обращаясь к министру финансов Бахыту Султанову.

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