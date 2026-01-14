Казахстанские дипломаты провели ряд международных встреч и мероприятий за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд международных встреч и мероприятий за рубежом, в ходе которых были обсуждены вопросы политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, цифровой повестки, а также укрепления культурных и гуманитарных связей с зарубежными партнерами.
Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении по европейским делам, международному праву, защите интересов и экономической дипломатии Невой Грашич. Посол проинформировал о главных тезисах главы государства, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". Дипломаты также предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход подготовки к пятому заседанию МПК по торгово-экономическому сотрудничеству и планам проведения цифрового форума Digital Bridge в Любляне, призванного стать площадкой для взаимодействия профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества двух стран в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.
Посольство Казахстана в Индии организовало участие казахстанской стороны в одной из крупнейших литературных выставок Азии - National Book Fair Delhi 2026. В рамках выставки была развернута национальная книжная экспозиция Казахстана, где посетители смогли ознакомиться с произведениями классической и современной казахской литературы, а также с изданиями, отражающими историю, культуру и духовное наследие казахского народа. В работе выставки принимают участие известные писатели, ученые и представители литературного сообщества Казахстана, в том числе: Айнур Ахметова, PhD, литературовед, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Алишер Айтуар, писатель, драматург, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и профессор Саттар Мажитов.
Генеральный консул Казахстана в Джидде, заместитель постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Руслан Коспанов принял участие в подготовительной встрече технического уровня, организованной в рамках подготовки визита министерской контактной группы ОИС по Афганистану в Кабуле.Техническая встреча стала важным этапом в процессе подготовки предстоящего визита и координации совместных усилий государств - членов ОИС. В ходе заседания участники сосредоточились на проработке организационно-технических вопросов, а также согласовании повестки дня визита в Кабул контактной группы ОИС по Афганистану. Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам предстоящих мероприятий, подчеркнув важность скоординированного подхода стран - членов ОИС к вопросам взаимодействия с Афганистаном и обеспечения эффективности визита.