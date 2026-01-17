16.01.2026, 12:46 41441
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по укреплению международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Иордании, Азербайджане и Республике Корея, в ходе которых были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение политического диалога, а также усиление экономических, транспортно-логистических и международных связей, сообщили в МИД РК.
В Аммане посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с директором департамента по политическим вопросам Королевского двора Иордании Моазом Аз-Зуби. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также расширения многопланового сотрудничества между Казахстаном и Иорданией в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных официальных визитов глав государств.
В Баку посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истекший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.
Подчеркнута необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества. Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на евразийском пространстве.
В Сеуле посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов провел встречу с председателем комитета по земле, инфраструктуре и транспорту Национальной ассамблеи Республики Корея, депутатом Мэн Сон Гю. Они обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики.
Также была подчеркнута актуальность сотрудничества по развитию умного города Алатау. В этом контексте отмечена важность подписанного в декабре 2025 года меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Казахстана, государственным фондом Alatau City Authority и Корейской корпорацией по поддержке зарубежной инфраструктуры и градостроительства (KIND).
Вопросы экономики, правового сотрудничества и ИИ обсудили казахстанские дипломаты за рубежом
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся ряд встреч представителей Казахстана с зарубежными партнерами в Сербии, Венгрии и Гонконге, в ходе которых были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в экономической, правовой, культурной и цифровой сферах.
В рамках развития делового сотрудничества между Казахстаном и Сербией состоялась встреча посла Республики Казахстан в Сербии Мади Атамкулова с исполнительным директором Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED), а также основателем этнокультурной организации Сербии Etno mreža Виолетой Йованович. В ходе встречи стороны обсудили потенциал обмена опытом между Сербией и Казахстаном, развитие культурного сотрудничества и поддержку проектов, способствующих сохранению культурного наследия. Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и рассмотрению форм сотрудничества в рамках будущих совместных инициатив.
В Будапеште состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с генеральным прокурором Венгрии Габором Балинтом Надем. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между органами прокуратуры Казахстана и Венгрии. Отмечено, что в обеих странах особое значение придается вопросам оказания взаимной правовой помощи. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества между посольством и Генеральной прокуратурой Венгрии.
В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний Huazhi Future, ChinoLite и Omis Inc. из Павлодара. Участники встречи подчеркнули значимость инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.
Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун. В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отмечена активизация политических контактов и устойчивая положительная динамика товарооборота, который по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США, при этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели и подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее укрепление казахско-таиландских отношений.
Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе. Руководство KUFPEC выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы МИД Казахстана и Таиланда обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств высоко оценили поступательное развитие казахско-таиландских отношений и обсудили текущее состояние, а также перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны выразили обоюдную готовность и далее содействовать расширению политического диалога, углублению взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, цифрового развития, туризма и других приоритетных направлениях.
Министры также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились о поддержании регулярных рабочих контактов в целях дальнейшей координации подходов по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Казахстанские дипломаты ведут переговоры о торговле, здравоохранении и культурном обмене с иностранными партнерами
Прага. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Пражском Граде посол Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики Петру Павелу.
В рамках торжественной церемонии состоялась беседа казахcкого дипломата с главой чешского государства, в ходе которой был подтвержден высокий уровень двусторонних отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем углублении. Большое внимание собеседники уделили вопросам создания благоприятных условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию культурно-гуманитарных контактов", - проинформировали в МИД.
Тем временем посол Казахстана в Египте Аскар Женис встретился с заместителем премьер-министра и министром здравоохранения Египта Халедом Абдель-Гаффаром. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины и фармацевтики, включая традиционную медицину, эпидемиологию, обмен опытом специалистов и ученых, а также совместные конференции и выставки.
Также заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.
Межэтническое согласие является одним из главнейших направлений политики - Токаев
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутатом мажилиса Сергеем Пономаревым подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики, сообщает Акорда.
По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан - это ключевой принцип справедливого Казахстана.
В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об участии ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине.
Кроме того, Сергей Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы ассоциации на 2026 год по реализации концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
Ранее президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана.
Казахстан расширяет международное признание дипломов
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании (Токийская конвенция), принятую под эгидой ЮНЕСКО.
Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и др. Казахстан утверждает общие стандарты, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Также конвенция обеспечивает доступ к сети APNNIC - международной платформе обмена информацией о квалификациях.
Отмечается, что Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.
Инциденты с танкерами в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Жетыбаев сделал заявление по инцидентам с танкерами в Черном море, сообщает пресс-службу ведомства.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря. В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами.
В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием. Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры, и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - добавили в МИД.
Напомним, на терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд зарубежных встреч, в ходе которых обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических и аграрных проектов, усиление взаимодействия в сфере инвестиций, образования, культуры, цифровизации, а также вопросы ядерной и радиационной безопасности, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В частности, посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии - председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, легкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развития кооперации и реализации совместных проектов.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.
Кроме того, посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел встречу с сопредседателем делового совета РК - КСА Ахмедом Аль-Дахилем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.
В Сеуле посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провел лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея". Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с генеральным директором управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана. Стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнерства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.
В Женеве состоялась встреча постоянного представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.
Посол передал генеральному секретарю официальное приглашение президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.
Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.
В ЕАЭС усилят контроль за происхождением экспортных товаров
Мажилис одобрил ратификацию соглашения, направленного на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза.
Документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля.
Реализация соглашения позволит контролировать вывоз казахстанских товаров с территорий других стран Союза в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения для предотвращения использования серых схем реэкспорта.
Кроем того, мажилис ратифицировал протокол, вносящий изменения в соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза.
Протокол был подписан 8 мая 2024 года в Москве и направлен на устранение противоречий между правом ЕАЭС и национальным законодательством государств - членов Союза, а также на снижение возможных репутационных рисков для предпринимателей.
Документ уточняет формулировки соглашения. В частности, по всему тексту выражение "об опасной продукции" заменяется на "о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза".
