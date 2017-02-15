Мажилис одобрил проект поправок в закон о республиканском бюджете на 2017-2019 годы

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Мажилис одобрил проект поправок в закон о республиканском бюджете на 2017-2019 годы15.02.2017
Политика  15:59

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором депутаты палаты одобрили проект поправок в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", сообщает пресс-служба мажилиса.

Изменения и дополнения вносятся в связи с корректировкой прогноза социально-экономического развития Казахстана и в целях реализации Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", передает Kazakhstan Today.

Законопроектом предусматриваются расходы на такие приоритеты, как ускоренная технологическая модернизация экономики (в том числе, развитие дорог республиканского и местного значения, развитие АПК, реализация Программы "Нурлы жер"), кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды (автоматизация госуслуг и совершенствование нормативно-технических документов), макроэкономическая стабильность, повышение с 1 июля текущего года размеров базовых пенсионных выплат и единовременного пособия по рождению ребенка на 20%.

Также во втором чтении мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного, гражданского законодательств, а также депутатские новшества по экологическим вопросам.
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