Межэтническое согласие является одним из главнейших направлений политики - Токаев
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутатом мажилиса Сергеем Пономаревым подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики, сообщает Акорда.
По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан - это ключевой принцип справедливого Казахстана.
В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об участии ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине.
Кроме того, Сергей Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы ассоциации на 2026 год по реализации концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
Казахстанские дипломаты ведут переговоры о торговле, здравоохранении и культурном обмене с иностранными партнерами
Прага. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Пражском Граде посол Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики Петру Павелу.
В рамках торжественной церемонии состоялась беседа казахcкого дипломата с главой чешского государства, в ходе которой был подтвержден высокий уровень двусторонних отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем углублении. Большое внимание собеседники уделили вопросам создания благоприятных условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию культурно-гуманитарных контактов", - проинформировали в МИД.
Тем временем посол Казахстана в Египте Аскар Женис встретился с заместителем премьер-министра и министром здравоохранения Египта Халедом Абдель-Гаффаром. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины и фармацевтики, включая традиционную медицину, эпидемиологию, обмен опытом специалистов и ученых, а также совместные конференции и выставки.
Также заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.
Казахстан расширяет международное признание дипломов
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании (Токийская конвенция), принятую под эгидой ЮНЕСКО.
Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и др. Казахстан утверждает общие стандарты, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Также конвенция обеспечивает доступ к сети APNNIC - международной платформе обмена информацией о квалификациях.
Отмечается, что Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.
Инциденты с танкерами в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Жетыбаев сделал заявление по инцидентам с танкерами в Черном море, сообщает пресс-службу ведомства.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря. В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами.
В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием. Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры, и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - добавили в МИД.
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд зарубежных встреч, в ходе которых обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических и аграрных проектов, усиление взаимодействия в сфере инвестиций, образования, культуры, цифровизации, а также вопросы ядерной и радиационной безопасности, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В частности, посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии - председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, легкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развития кооперации и реализации совместных проектов.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.
Кроме того, посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел встречу с сопредседателем делового совета РК - КСА Ахмедом Аль-Дахилем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.
В Сеуле посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провел лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея". Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с генеральным директором управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана. Стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнерства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.
В Женеве состоялась встреча постоянного представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.
Посол передал генеральному секретарю официальное приглашение президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.
Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.
В ЕАЭС усилят контроль за происхождением экспортных товаров
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза.
Документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля.
Реализация соглашения позволит контролировать вывоз казахстанских товаров с территорий других стран Союза в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения для предотвращения использования серых схем реэкспорта.
Кроем того, мажилис ратифицировал протокол, вносящий изменения в соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза.
Протокол был подписан 8 мая 2024 года в Москве и направлен на устранение противоречий между правом ЕАЭС и национальным законодательством государств - членов Союза, а также на снижение возможных репутационных рисков для предпринимателей.
Документ уточняет формулировки соглашения. В частности, по всему тексту выражение "об опасной продукции" заменяется на "о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза".
Ержан Казыхан назначен представителем президента Казахстана на переговорах с США
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на Ержана Казыхана обязанности президента РК в переговорах с США.
Распоряжением главы государства на Казыхана Ержана, постоянного представителя Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, проинформировали в Акорде.
Напомним, в сентябре 2025 года Ержан Казыхан был освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по международным вопросам и был назначен постоянным представителем Республики Казахстан при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве.
Казахстанские дипломаты провели ряд международных встреч и мероприятий за рубежом
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд международных встреч и мероприятий за рубежом, в ходе которых были обсуждены вопросы политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, цифровой повестки, а также укрепления культурных и гуманитарных связей с зарубежными партнерами.
Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении по европейским делам, международному праву, защите интересов и экономической дипломатии Невой Грашич. Посол проинформировал о главных тезисах главы государства, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". Дипломаты также предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход подготовки к пятому заседанию МПК по торгово-экономическому сотрудничеству и планам проведения цифрового форума Digital Bridge в Любляне, призванного стать площадкой для взаимодействия профильных ведомств, бизнеса и экспертного сообщества двух стран в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.
Посольство Казахстана в Индии организовало участие казахстанской стороны в одной из крупнейших литературных выставок Азии - National Book Fair Delhi 2026. В рамках выставки была развернута национальная книжная экспозиция Казахстана, где посетители смогли ознакомиться с произведениями классической и современной казахской литературы, а также с изданиями, отражающими историю, культуру и духовное наследие казахского народа. В работе выставки принимают участие известные писатели, ученые и представители литературного сообщества Казахстана, в том числе: Айнур Ахметова, PhD, литературовед, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, Алишер Айтуар, писатель, драматург, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и профессор Саттар Мажитов.
Генеральный консул Казахстана в Джидде, заместитель постоянного представителя РК при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Руслан Коспанов принял участие в подготовительной встрече технического уровня, организованной в рамках подготовки визита министерской контактной группы ОИС по Афганистану в Кабуле.Техническая встреча стала важным этапом в процессе подготовки предстоящего визита и координации совместных усилий государств - членов ОИС. В ходе заседания участники сосредоточились на проработке организационно-технических вопросов, а также согласовании повестки дня визита в Кабул контактной группы ОИС по Афганистану. Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам предстоящих мероприятий, подчеркнув важность скоординированного подхода стран - членов ОИС к вопросам взаимодействия с Афганистаном и обеспечения эффективности визита.
Бельгийский университет Монса заинтересован в наращивании сотрудничества с вузами Казахстана
Брюссель. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с ректором университета Монса (Université de Mons - UMONS) профессором Филиппом Дюбуа. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере высшего образования, академической мобильности и прикладных научных исследований, сообщает пресс-служба МИД РК.
Роман Василенко отметил, что Казахстан формирует открытое академическое пространство и привлекает зарубежные университеты к взаимодействию: сегодня в стране действуют порядка 40 иностранных и совместных университетов и программ двойных дипломов, что создает широкие возможности для международного обмена студентами и учеными.
Казахстан заинтересован в практическом сотрудничестве - от академической мобильности до прикладных исследований и технологического взаимодействия. Мы видим интерес бельгийских студентов и преподавателей и считаем эту динамику перспективной", - подчеркнул Посол.
UMONS уже сотрудничает с казахстанскими вузами по академической мобильности. С февраля 2026 года пять студентов UMONS проведут семестр в КазНУ имени Аль-Фараби, изучая языки, культуру и участвуя в межуниверситетских образовательных программах. Казахстанские студенты, в свою очередь, обучаются в Монсе на факультете языков.
Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с казахстанскими университетами не только в области обменов, но и в сфере науки. UMONS имеет международный опыт исследовательских проектов, и мы видим перспективы расширения таких проектов с Казахстаном", - заявил Дюбуа.
После переговоров казахстанская делегация посетила исследовательский центр Materia Nova, созданный при UMONS и специализирующийся на разработке инновационных материалов, покрытий и полимеров, а также на трансфере технологий в промышленность. Центр объединяет почти 100 научных сотрудников и работает с более чем 300 внешними экспертами, что делает его одним из крупных исследовательских игроков в области материаловедения в Европе.
По итогам стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере академической мобильности и прикладных исследований, а также обсудили возможность визита руководства UMONS в Казахстан для проведения предметных встреч с университетами и научными центрами.
UMONS - один из ведущих научно-ориентированных университетов Бельгии, где обучаются около 12 000 студентов, представлены международные программы и осуществляется активная научная деятельность с партнерами из более 50 стран мира. По критериям международных публикаций и сотрудничества университет входит в мировые академические рейтинги и признан за качество научного цитирования и совместных исследований.
