06.03.2026, 14:04 13471
МИД: Казахстан обсудил сотрудничество с МФК и провел первые политические консультации с Таиландом
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибекa Куантырова с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафаром Хашимовым, также прошел первый раунд казахстанско-таиландских политических консультаций. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие экономических связей и укрепление политического диалога.
В Астане заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Республике Казахстан Зафаром Хашимовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и МФК, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения взаимодействия в целях содействия устойчивому экономическому развитию страны. По итогам встречи участники подтвердили взаимную готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Также в МИД РК состоялся первый раунд казахско-таиландских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Алибекa Бакаева и секретаря министра иностранных дел Королевства Таиланд Саруна Чароенсувана.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении договорно-правовой базы. Подчеркнута важность активизации обменов визитами на высоком и высшем уровнях, а также подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 255 млн долларов США. Отмечен значительный потенциал сотрудничества в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, транспорте и логистике, цифровом развитии и туризме. По итогам консультаций стороны договорились о продолжении регулярного политического диалога.
новости по теме
06.03.2026, 20:38 6211
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили ситуацию в регионе
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации. Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами.
Как отметили в МИД, по итогам беседы была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств.
05.03.2026, 20:39 29166
Токаев осудил атаку на аэропорт в Нахичевани
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прокомментировал атаку беспилотников на аэропорт в Нахичевани, осудив произошедшее и выразив надежду на тщательное расследование инцидента, сообщает пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахичевань президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию. Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана", - говорится в сообщении.
В то же время глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.
Напомним, сегодня Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани. МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором осудило действия Ирана.
Ранее сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. После падения обломков сбитых беспилотников на объекте произошел небольшой пожар, а работа НПЗ была временно приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании заявили, что инцидент не повлиял на поставки нефти. Изначально сообщалось, что удар был на несен Ираном. Однако позже иранское агентство Tasnim опровергло данную информацию, заявив, что атаку на завод совершил Израиль.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
05.03.2026, 17:50 42511
МИД: Встречи с дипломатами и представителями международных организаций прошли в Казахстане и за рубежом
Фото: МИД РК. Встреча в МИД с представителями рабочей группы по вопросам создания Центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и за рубежом состоялся ряд встреч казахстанских дипломатов с представителями иностранных государств и международных организаций, посвященных вопросам международного сотрудничества, цифрового развития и политических реформ.
В Министерстве иностранных дел первый заместитель главы ведомства Ержан Ашикбаев провел встречу с рабочей группой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Стороны обсудили создание в Алматы Центра цифровых решений для устойчивого развития. Отмечено, что будущий центр может стать региональной платформой для продвижения цифровых технологий, обмена опытом и укрепления сотрудничества стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Астане также прошел ауызашар для глав дипломатических миссий и представителей международных организаций, аккредитованных в Казахстане. Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев подчеркнул важность месяца Рамазан как символа единства и взаимного уважения, а также подтвердил позицию Казахстана о необходимости урегулирования международных конфликтов политико-дипломатическими средствами.
Кроме того, Алибек Бакаев провел встречу с послом Ирана Али Акбаром Джоукаром. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и обсудили развитие казахстанско-иранского сотрудничества.
Также в Астане заместитель министра иностранных дел Арман Исетов встретился с послом Греции Антонией Кацуру. Стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дипломатические контакты прошли и за рубежом. Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Анель Бақытбекқызы обсудила с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы вопросы конституционной реформы и дальнейшего взаимодействия. В Берне казахстанское посольство представило швейцарским парламентариям ключевые положения проводимых в стране политических реформ, получив положительные оценки.
В Мадриде посол Казахстана Данат Мусаев провел переговоры с государственным секретарем по торговле Испании Ампаро Лопес. Стороны рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
В США на площадке Каспийского политического центра (Caspian Policy Center) состоялся круглый стол на тему "Новая и расширенная Центральная Азия: дальнейшие шаги по развитию Транскаспийского направления", посвященный перспективам Среднего коридора и укреплению кооперации в регионе. В своем выступлении посол РК в США Магжан Ильясов отметил, что Казахстан последовательно продвигает углубление партнерства в Центральной Азии и расширяет стратегическое взаимодействие с Азербайджаном. По его словам, запуск формата "C6" знаменует переход к более прагматично выстроенной модели сотрудничества в сферах транспорта, торговли и инфраструктурного развития на евразийском пространстве.
В Каире состоялась встреча посла Казахстана в Египте Аскара Жениса с видным политическим деятелем арабского мира, бывшим министром иностранных дел Египта и экс-генеральным секретарем Лиги арабских государств Амром Мусой. Центральной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Муса выразил глубокую обеспокоенность эскалацией событий в регионе и предупредил о большой опасности текущего момента для международной безопасности. Он подчеркнул безальтернативность дипломатического пути и поиска мирных решений, способных предотвратить дальнейшую дестабилизацию.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с директором Александровского института Хельсинкского университета Анной Хеусала. Стороны провели углубленный обмен оценками текущих международных и региональных процессов, а также отметили положительную динамику политического диалога и последовательное расширение практического взаимодействия по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с гражданами Казахстана, проживающими в Словении, обсудил вопросы защиты прав соотечественников, взаимодействия с дипломатической миссией и укрепления казахстанского сообщества за рубежом. Посол отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Словенией и подчеркнул важность открытого диалога с гражданами, а также готовность посольства оказывать всестороннюю поддержку.
Одним из ключевых блоков встречи стало обсуждение масштабных процессов, происходящих в Казахстане. Посол акцентировал внимание на основных аспектах конституционной реформы, разъяснив ключевые изменения, направленные на укрепление демократических институтов и расширение участия граждан в управлении государством, и информировал соотечественников о предстоящем 15 марта республиканском референдуме.
В Ереване состоялась встреча посла Болата Иманбаева с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанны Андреасян. Собеседники подтвердили высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и Арменией в образовательной, научной и культурной сферах. Особо отмечена важность двусторонних документов, подписанных в 2025 году между профильными ведомствами, а также ведущими музеями, библиотеками и организациями киноиндустрии двух стран.
05.03.2026, 16:25 33676
Ашимбаев передал соболезнования народу Ирана от имени президента Казахстана
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель сената парламента Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
От имени президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выразил глубокие соболезнования народу Ирана, а также родным и близким погибших в результате трагических событий.
В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром было отмечено, что Казахстан с особой горечью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, в том числе дети.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства последовательно выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.
Спикер сената отметил, что Иран является близким соседом и партнером Казахстана, и подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.
Среди жертв военных действий оказалось большое число мирных жителей, включая детей. Сообщалось об ударе по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минабе на юге страны. По последним данным, обнародованным иранскими источниками, не менее 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
05.03.2026, 09:43 44676
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе беседы главы государства с наследным принцем было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.
Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.
В свою очередь наследный принц поблагодарил президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.
Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
04.03.2026, 16:30 64526
МИД: Новые послы приступают к работе в Казахстане Дополнено
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялись встречи с вновь назначенными послами Аргентины и Боснии и Герцеговины, в ходе которых были вручены копии верительных грамот и обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев принял посла Аргентинской Республики Игнасио Феррера Виейру. Стороны рассмотрели текущее состояние и возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, агропромышленной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Боснии и Герцеговины в Казахстане по совместительству Ивана Орлича. В ходе беседы обсуждены перспективы углубления политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами. По итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и развитии сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
Замглавы МИД Алибек Куантыров принял копии верительных грамот у послов Республики Мали Сейду Камиссоко, Республики Гана Кома Стим Джеху Аппьях, Республики Гамбия Алкали Фанка Конте, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Гунасекеры в Республике Казахстан по совместительству и Народной Республики Бангладеш Мохаммада Назрула Ислама. Стороны договорились продолжить взаимодействие по дальнейшему развитию политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и укреплению взаимодействия в многостороннем формате.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ во главе с Дугласом Уэйком, прибывшей в Астану для наблюдения за процессом подготовки и проведения республиканского референдума 15 марта 2026 года. Помимо обсуждения текущего взаимодействия между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ, стороны подтвердили важность присутствия международных наблюдателей на референдуме в целях обеспечения транспарентности и открытости электорального процесса.
Тем временем казахские творческие коллективы и мастера традиционных ремесел из Казахстана приняли участие в "39-м Международном фестивале ремесел Сураджкунд" в Индии. Также в рамках мероприятия была организована выставка, на которой мастера представили традиционные изделия декоративно-прикладного искусства. Посетители смогли ознакомиться с работами в национальном стиле и по достоинству оценить особенности традиционного художественного наследия.
03.03.2026, 16:40 86666
Токаев поблагодарил султана Омана за помощь в эвакуации казахстанцев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твердой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в непростой период, сообщили в Акорде.
Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.
В данном контексте президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе.
Глава государства выразил особую признательность султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанских граждан из региона через территорию его страны.
В свою очередь султан Омана поблагодарил главу Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу страны в священный месяц Рамазан.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное главе Омана приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца нынешнего года. Данное событие будет иметь огромное значение для достижения нового качества в традиционно дружественных отношениях между двумя странами.
Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение от руководителя авторитетного в мировом сообществе государства.
Напомним, по данным МИД РК, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. До конца сегодняшнего дня планируется вернуть из султаната Омана 467 граждан Казахстана.
03.03.2026, 12:49 87996
МИД Казахстана. Внешняя политика Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел опубликовало информацию о прошедших международных встречах и представило официальные заявления по актуальным вопросам внешней политики, передает корреспондент агентства.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев на брифинге в правительстве обозначил позицию страны в конфликте на Ближнем Востоке.
Казахстан занимал, занимает и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону: ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", - сообщил Алибек Бакаев.
Также от уточнил, что Казахстан и Россия обмениваются мнениями о ситуации по конфликту.
Официально это не публиковалось, но, я же говорю, в рабочем порядке обмен мнениями не останавливался", - сказал он.
Бакаев также прокомментировал, сможет ли Казахстан принять поток беженцев из Ирана. По его словам, с момента начала конфликта обращений от этнических казахов из Ирана и других странах Ближнего Востока не поступало.
Безусловно, такие протоколы есть. Госорганы знают, какую работу проводить", - заверил замглавы МИД.
Он также уточнил, что статус беженца может быть присвоен гражданам при условии соответствия установленным критериям.
Ранее состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с министром окружающей среды Армении Амбарцумом Матевосяном. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной экологической повестки. Отмечена значимость проведения в апреле текущего года в Астане регионального экологического саммита как важной платформы для консолидации усилий государств региона в сферах климатической политики, водной безопасности и устойчивого развития.
Также генеральное консульство Казахстана в Казани организовало торжественные мероприятия, посвященные 180-летию казахского народного поэта Жамбыла Жабаева. Продемонстрированы редкие книжные коллекции из архивов ведущих библиотек Татарстана на татарском, русском языках и латинской графике. Гостям также была представлена казахская национальная кухня и исполнены музыкальные произведения.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Нидерланды. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахско-нидерландского сотрудничества, включая углубление политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В столичном высшем учебном заведении состоялась открытая лекция, посвященная приоритетным направлениям сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва и Странового офиса ООН, было посвящено 34-летию со дня вступления Казахстана в ООН. В мероприятии приняли участие студенты, профессорско-преподавательский состав вуза и молодые специалисты.
В ходе выступлений спикеры представили свои взгляды на развитие многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН, реализацию международных инициатив, а также вклад страны в укрепление мира и безопасности, продвижение Целей устойчивого развития и деятельность агентств ООН в Казахстане.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов принял верительные грамоты у нового посла Норвегии Хелене Санд Андресен. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив важность развития торгово-инвестиционного партнерства и роли казахско-норвежского Делового совета.
Между тем в Астане прошел второй раунд переговоров между Казахстаном и Европейским Союзом по проектам соглашений об упрощенном визовом режиме и о реадмиссии. Обсуждались параметры будущих соглашений для развития мобильности граждан, укрепления межобщественных контактов и обеспечения сбалансированного подхода к упрощению поездок и безопасности, а также совершенствования механизмов сотрудничества в сфере миграции.
В посольстве Казахстана в Германии состоялся круглый стол "Модернизация конституционно‑правовой системы Республики Казахстан", приуроченный к предстоящему референдуму по новой Конституции. В обсуждении приняли участие представители немецких госорганов, эксперты и СМИ. Участники отметили, что проект Конституции направлен на укрепление потенциала страны, баланс ветвей власти, усиление парламентских механизмов и защиту прав граждан, а предстоящий референдум станет важным этапом демократического развития Казахстана.
Вместе с тем в Брюсселе прошла дискуссия по проекту новой Конституции Казахстана и предстоящему референдуму с участием представителей ЕС, официальных и экспертных кругов. Мероприятие организовано в рамках платформы "Shanyraq Dialogues" для открытого обмена мнениями. Посол Казахстана Роман Василенко рассказал о ходе конституционной реформы, участии граждан в обсуждении проекта и ключевых нововведениях, направленных на усиление прав человека, прозрачности власти и укрепление суверенитета страны. Участники отметили открытость процесса и подчеркнули, что реформа создает новые возможности для стратегического партнерства Казахстана с ЕС.
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил почетным гостем на сессии "Казахстан: новый этап модернизации и реформ" в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье в рамках 8-й Международной недели-2026. Дипломат рассказал о политических и социально-экономических реформах, ходе подготовки всенародного референдума по новой Конституции, ключевых новеллах документа, развитии института семьи, цифровизации и демографических программах, а также перспективах казахско-македонского сотрудничества в сфере образования. Участники конференции смогли ознакомиться с видеоматериалами о традициях и культуре Казахстана и задать вопросы послу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.03.2026, 08:36В "Қазтеміртрансе" прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала 06.03.2026, 10:2449076Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке 06.03.2026, 09:4443801Казахстан продлевает запрет на вывоз скота и ограничивает импорт куриных яиц 06.03.2026, 15:12Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге43246Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге 06.03.2026, 17:3035441Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни 28.02.2026, 16:35320226Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21290266В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 28.02.2026, 13:45270086Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 01.03.2026, 10:47261226МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 02.03.2026, 20:12245501Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана 20.02.2026, 13:051126646В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:56744451ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30659751Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45515376Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35487981Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?