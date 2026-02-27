26.02.2026, 20:15 10641
Кошербаев принял участие во встрече глав МИД в формате "Центральная Азия + Великобритания"
Фото: МИД РК
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению британской стороны министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенного Королевства в рамках формата "Центральная Азия + Великобритания" (СA5+UK), сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки, возможности экономического роста, наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества, а также совместную работу по поддержке региональной взаимосвязанности и развитию международных транспортных маршрутов.
В своем выступлении Ермек Кошербаев особо подчеркнул важность прагматического, взаимовыгодного стратегического взаимодействия между регионом и Великобританией, которое бы способствовало экономическому развитию и устойчивому росту всех вовлеченных стран.
Казахстан играет ведущую роль в обеспечении региональной связанности. Через нашу территорию проходят 13 крупных транзитных коридоров, и около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Азией осуществляется через Казахстан. Через призму таких приоритетов вытекает идея формата СA5+UK. В его рамках мы рассматриваем Соединенное Королевство как долгосрочного партнера и готовы совместно обеспечивать практические результаты для наших экономик, обществ и общего будущего", - подчеркнул Кошербаев.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила особую значимость Центральной Азии как динамично развивающегося региона с устойчивыми темпами экономического роста, усиливающейся региональной кооперацией и возрастающей ролью в международных процессах. Страны региона демонстрируют прагматичный подход к взаимодействию, укрепляют взаимную связанность и последовательно расширяют свое участие в формировании современной архитектуры экономического и политического сотрудничества.
Особое внимание было уделено возможностям синергии ресурсного и транзитного потенциала Центральной Азии с возможностями Великобритании в сферах финансов, регуляторных стандартов, технологий и образования.
Со своей стороны министры иностранных дел Центральной Азии дали высокую оценку СА5+UK как важному формату взаимодействия между Великобританией и государствами Центральной Азии. Было подчеркнуто, что данный формат уже зарекомендовал себя как эффективный механизм выстраивания структурированного и предметного диалога с внешними партнерами. Он позволяет комплексно рассматривать региональную повестку с учетом общих интересов и приоритетов стран Центральной Азии, а также создает дополнительные возможности для продвижения экономических инициатив и реализации совместных проектов.
26.02.2026, 19:00
Принц Эдвард, герцог Эдинбургский пригласил глав МИД Центральной Азии на официальную встречу в Лондоне
Фото: МИД РК
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, член Британской королевской семьи, пригласил министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальную встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества региона с Великобританией в сферах образования, науки и технологий, сообщает МИД РК.
Визит в формате CA5+UK открывает новую страницу в партнерстве Центральной Азии и Великобритании. Уверен, что совместная работа в этом формате придаст дополнительный импульс развитию наших государств и углублению межрегионального сотрудничества", - отметил министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев.
Министр подчеркнул проводимую работу по трансформации Казахстана в международный образовательный хаб, а также активное партнерство с ведущими британскими университетами, включая Cardiff University, Coventry University и De Montfort University, которые открыли в Казахстане собственные кампусы.
В ходе встречи казахская сторона выразила заинтересованность в расширении доступа к британским стипендиям, грантам и образовательным инициативам, а также в создании совместных исследовательских центров в приоритетных сферах - от устойчивого развития и климатической повестки до цифровых технологий и медицины.
Отдельное внимание было уделено развитию совместных проектов в области истории, искусства и туризма, а также вопросам упрощения визовых процедур для студентов, исследователей и предпринимателей, расширения прямого авиасообщения и формирования новых туристических маршрутов между регионами.
В свою очередь принц Эдвард подчеркнул особую значимость укрепления people-to-people ties как основы долгосрочного партнерства. Он отметил, что Великобритания высоко ценит открытость и активность Казахстана в развитии сотрудничества в приоритетных для обеих сторон сферах.
Ранее Кошербаев принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии с парламентом Великобритании.
26.02.2026, 16:21
Президент Сербии прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сербии Александр Вучич по приглашению лидера РК Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства.
В аэропорту президента Сербии встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках официального визита Александра Вучича в РК планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканском полуострове. За 30 лет дипломатических отношений между двумя странами установлены дружественные связи, основанные на уважении, доверии и взаимовыгодном партнерстве. Товарооборот между Казахстаном и Сербией по итогам прошлого года вырос на 7,6%, превысив $107 млн", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что главы государств также обсудят состояние и перспективы развития казахско-сербских отношений.
26.02.2026, 12:33
Кошербаев принял участие во встрече глав МИД Центральной Азии с парламентом Великобритании
Фото: МИД РК
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Лондоне министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев совместно с коллегами из стран Центральной Азии встретился с депутатами всепартийной парламентской группы Великобритании по сотрудничеству со странами Центральной Азии (ВППГ), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Казахстан придает большое значение своим отношениям с Соединенным Королевством как с одним из наших ключевых партнеров в Европе. Мы высоко ценим наш открытый политический диалог, растущие торговые и инвестиционные связи, а также сотрудничество в области образования, инноваций и устойчивого развития. Особое место в этом партнерстве занимает межпарламентский диалог", - сообщил глава МИД Казахстана.
Он отметил, что парламентские контакты позволяют углублять взаимопонимание, обмениваться практическим опытом законодательной работы и парламентского контроля, а также эффективнее согласовывать подходы к региональным и международным проблемам.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул особую роль межпарламентского диалога в двусторонних и региональных отношениях.
Центральная Азия сегодня - это регион растущих возможностей и растущей ответственности. Мы считаем, что более активное участие парламентов может внести существенный вклад в решение общих проблем, включая региональную стабильность, устойчивое развитие, изменение климата и укрепление связей между нашими странами", - отметил Кошербаев.
Он также выразил убежденность в том, что деятельность межпартийной парламентской группы играет важную роль в укреплении долгосрочного и прагматичного сотрудничества между Казахстаном и Соединенным Королевством.
Глава МИД Казахстана также рассказал о реализации комплексной программы политических и конституционных реформ, направленных на модернизацию управления и укрепление государственных институтов. Эти реформы призваны создать более сбалансированную, подотчетную и эффективную систему государственного управления, усиливающую роль парламента и институциональные механизмы сдержек и противовесов.
В свою очередь британские депутаты отметили высокий потенциал региона Центральной Азии и его возрастающую роль. Они отметили, что более активное парламентское взаимодействие может способствовать решению общих задач, включая обеспечение региональной стабильности, устойчивое развитие, борьбу с изменением климата и укрепление связей между странами. Депутаты выразили готовность делиться практическим опытом законодательных органов Великобритании и открытость к тесному межпарламентскому сотрудничеству.
Также состоялась встреча со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойлом.
В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут развиваться в духе взаимного уважения, доверия и дружбы.
Он сообщил, что в парламенте Казахстана активно действует группа дружбы Казахстан - Великобритания, и приветствовал недавнее создание в британском парламенте многопартийной парламентской группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии, в которую входят члены палаты лордов и общин от различных партий.
Я уверен, что новая группа сможет внести достойный вклад в развитие межпарламентского сотрудничества между Великобританией и Казахстаном и другими странами нашего региона, а также поможет повысить интерес и вовлеченность британских парламентариев", - отметил глава МИД Казахстана.
Спикер палаты общин Линдси Хойл отметил важность укрепления межпарламентских связей и подчеркнул готовность британского парламента поддерживать инициативы по развитию сотрудничества с Центральной Азией. Он высоко оценил роль Казахстана как стабильного и надежного партнера в регионе, выразив интерес к обмену опытом в сфере законодательной практики, совместным образовательным и культурным проектам, а также к расширению диалога между парламентскими делегациями обеих стран.
26.02.2026, 12:08
Казахстан расширяет международное сотрудничество по ключевым направлениям
Фото: МИД РК
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает последовательно расширять международное сотрудничество по ключевым направлениям, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с председателем Налогового комитета Республики Узбекистан Фаррухом Пулатовым. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества в налоговой сфере в контексте динамично развивающихся казахско-узбекских отношений.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с директором Национального архива ФР Пайви Хаппонен. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и укрепления международного сотрудничества в сфере архивного дела, включая обмен опытом по цифровизации архивных фондов, внедрение современных технологий хранения и обеспечения доступа к документальному наследию.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено перспективам выстраивания системного партнерства между Архивом президента РК и Национальным архивом ФР. Стороны обсудили возможности реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, организации тематических фотовыставок, направленных на популяризацию историко-документального наследия двух стран, а также налаживания регулярного обмена специалистами для повышения профессиональной квалификации и внедрения передовых архивных практик.
В рамках встречи казахский дипломат вручил финской стороне официальное приглашение принять участие в 3-м Международном конгрессе архивистов, который состоится 8-12 июня 2026 года в Астане.
Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Рауана Жумабека с ректором Университета Мухаммеда бен Заида по гуманитарным наукам Халифой Мубараком Аль Захири.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и гуманитарных наук. Подчеркнута важность установления прямых партнерских связей между высшими учебными заведениями двух стран, включая реализацию совместных образовательных программ, академическую мобильность студентов и преподавателей, проведение совместных научных исследований и конференций.
В свою очередь доктор Х.М. Аль Захири выразил заинтересованность в развитии двустороннего академического взаимодействия и поддержал предложения по обмену делегациями, организации совместных учебных проектов в области гуманитарных наук и межкультурного диалога, а также изучения арабского языка.
В Загребе состоялся круглый стол, посвященный вопросам конституционной реформы Казахстана, на котором были обсуждены ключевые направления политических преобразований, реализуемых в Казахстане в рамках курса на построение справедливого и слышащего государства. В своем выступлении посол Казахстана Даулет Батрашев отметил, что конституционная реформа стала логическим продолжением масштабных политических преобразований, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что изменения направлены на институциональное укрепление государственности, повышение подотчетности органов власти и расширение участия граждан в политических процессах.
В рамках визита в Женеву первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел двусторонние встречи с руководителями 10 основных агентств ООН и других международных организаций для обсуждения практических вопросов сотрудничества. В ходе встречи с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой подтверждена неизменная приверженность Казахстана многосторонней дипломатии и активному сотрудничеству с ООН. Валовая высоко оценила вклад Казахстана в продвижение международных инициатив, включая проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Регионального экологического саммита, открытие в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для центральной Азии и Афганистана, а также инициативу по учреждению международной водной организации под эгидой ООН.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с генеральным секретарем ООН Туризм Шейхой Насер Аль Новаис, в ходе которой стороны обсудили запуск нового этапа стратегического сотрудничества на 2026-2028 годы. Посол подтвердил намерение Казахстана укреплять позиции в качестве одного из ключевых туристских хабов Центральной Азии и надежного партнера в продвижении устойчивого и инновационного туризма.
Между тем посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел встречу с министром образования, религии и спорта Греции Софией Захараки. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах.
Также посольство Казахстана в Мексике и Группа дружбы в палате депутатов парламента Мексики подписали план действий по расширению сотрудничества на 2026 год. Данный документ охватывает целый ряд направлений для активизации взаимодействия, включая развитие политического и межпарламентского диалога, экономической и культурной дипломатии, сотрудничества в сферах технологий, инноваций и искусственного интеллекта, устойчивого развития и др.
25.02.2026, 17:22
Новая Конституция, космические технологии и академические связи: казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и посетили важные мероприятия за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимур Жаксылыков, выступая на заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, информировал о предстоящем 15 марта 2026 года референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, а также представил ключевые новеллы документа и концептуальные основы реформы, реализуемой по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем Министерства культуры и инноваций Венгрии Анитой Киш-Хедьи. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял участие в сегментах высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению в Женеве. В ключевом мероприятии СПЧ приняли участие более 100 высоких представителей государств и международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Между тем в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге посол Казахстана в Нидерландах, постоянный представитель Казахстана при ОЗХО Акан Рахметуллин вручил верительные грамоты генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Республикой Казахстан и ОЗХО.
Кроме того, при поддержке посольства Казахстана в Греции и при участии Казахского национального университета имени аль-Фараби в Национальном и Каподистрийском университете Афин состоялась международная конференция "Аль-Фараби и греческая философия". Мероприятие объединило руководителей дипломатических миссий, представителей академических кругов, научного и экспертного сообщества и стало значимой площадкой для обсуждения роли античной философии в формировании интеллектуальных традиций Евразии.
Посол Казахстана в Марокко Саулекул Сайлаукызы встретилась с президентом Национальной телерадиовещательной компании Марокко, Национального олимпийского комитета Марокко, исполнительным вице-президентом Фонда Марракешского международного кинофестиваля Файсалом Лараиши. На встрече стороны отметили укрепление в последние годы связей между Казахстаном и Марокко. Лараиши обратил внимание на растущий интерес марокканцев к изучению Казахстана, его туристического потенциала и экономических достижений, изменений в стране, включая конституционные реформы и предстоящий республиканский референдум.
Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с директором Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Шухратом Кадировым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в сфере космической деятельности и применения космических технологий в интересах социально-экономического развития. Подчеркнута высокая степень институционализированной кооперации между профильными структурами двух стран, результаты которой интегрируются в современные управленческие и технологические решения и способствуют повышению эффективности использования космических данных.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Латвии Даурена Карипова с представителем крупнейшей конфессии страны пребывания - архиепископом Риги и Латвии Риналдсом Грантсом. Карипов информировал собеседника о состоянии и перспективах развития казахско-латвийских отношений, а также о политике Казахстана в области мира и межрелигиозного согласия. Казахский дипломат подчеркнул, что Казахстан благодаря своей уникальной модели, основанной на гармоничном сосуществовании различных религий и конфессий, активно способствует укреплению их диалогу и в глобальном масштабе.
Генконсульство Казахстана в Стамбуле провело круглый стол, посвященный новой Конституции Республики Казахстан. В ходе встречи были представлены основные положения новой Конституции, процесс политического обновления и ключевые направления конституционных реформ. Участники отметили, что внесенные изменения направлены на совершенствование системы государственного управления, обеспечение баланса между ветвями власти и укрепление механизмов защиты прав и свобод граждан.
В городе Сан-Франциско состоялся культурный вечер, посвященный популяризации национального искусства Казахстана. Мероприятие, организованное генконсульством Казахстана в Сан-Франциско, собрало представителей мэрии города, культурного сообщества, дипломатического корпуса, а также активных представителей казахской диаспоры.
Посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов провел встречу с министром земли, инфраструктуры и транспорта Кореи Ким Юн Дуком. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения транспортного сотрудничества в сферах транспорта, логистики и инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия по проекту Alatau Smart City как одному из приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. Казахстанская сторона выразила готовность содействовать участию корейских компаний в реализации современных городских и инфраструктурных проектов.
Также состоялась встреча посла Казахстана Даулета Ембердиева с главой управления гражданской авиации Израиля Шмуэлем Закаем. Основной темой разговора стала практическая реализация запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем. В ходе встречи подтверждено, что казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запускает прямые рейсы с летнего сезона текущего года. Дополнительно отмечено, что переговоры с Air Astana по запуску прямых рейсов продолжаются.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с ректором университета Антверпена Хервигом Лейрсом и вице-ректором Натали Дэнс. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций.
Между тем в посольстве Казахстана в Болгарии состоялась встреча посла Виктора Темирбаева с ректором Высшей школы телекоммуникаций и почт Мигленой Темелковой. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВШТП и казахстанскими высшими учебными заведениями в сфере инноваций и телекоммуникаций, а также реализацию совместных проектов в области академической мобильности и научно-исследовательской деятельности.
25.02.2026, 13:30
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией достиг $1,62 млрд в 2025 году - МИД
По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил $471,5 млн
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Соединенное Королевство и его участия в министерской встрече формата "ЦА + Великобритания" в Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о ключевых направлениях стратегического партнерства - от политического диалога и инвестиционного сотрудничества до взаимодействия в сфере критически важных минералов, энергетики и образования.
Дипломатических отношения между Казахстаном и Великобританией были установлены 19 января 1992 года. В 2024 году стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, придав новый импульс политическому диалогу и экономическим связям.
В 2025 году в Лондоне состоялось 8-е заседание казахстанско-британского стратегического диалога, а также 11-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 1,62 млрд долларов США, что на 83,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Экспорт из Казахстана составил 1,22 млрд долларов (рост на 190,5%), импорт - 406,7 млн долларов.
По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил 471,5 млн долларов. Совокупный валовой приток прямых иностранных инвестиций из Великобритании с 1993 года достиг 23 млрд долларов. В стране функционирует более 500 предприятий с британским участием.
Перспективными направлениями торгово-экономического сотрудничества определены разведка и добыча критически важных минералов, энергетика, здравоохранение и образование.
25.02.2026, 09:50
Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта
Фото: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта. Он поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и его соотечественников с Национальным днем Государства Кувейт, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимной поддержки, будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.
25.02.2026, 09:01
Президенты Казахстана и Сербии проведут переговоры
Фото: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля Астану с официальным визитом посетит президент Сербии Александр Вучич, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Главы государств обсудят состояние и перспективы развития казахско-сербских отношений с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как сообщалось ранее, 26 февраля в Астане состоятся первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум. Мероприятие объединит представителей госорганов, институтов развития и деловых кругов двух стран, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана.
В рамках программы запланированы церемония открытия с участием официальных лиц, отраслевые бизнес-диалоги, церемония подписания двусторонних документов, а также B2B-встречи между компаниями двух стран.
