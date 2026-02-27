Кошербаев принял участие во встрече глав МИД в формате "Центральная Азия + Великобритания"

Фото: МИД РК

Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению британской стороны министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенного Королевства в рамках формата "Центральная Азия + Великобритания" (СA5+UK), - По приглашению британской стороны министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Соединенного Королевства в рамках формата "Центральная Азия + Великобритания" (СA5+UK), сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.





Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки, возможности экономического роста, наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества, а также совместную работу по поддержке региональной взаимосвязанности и развитию международных транспортных маршрутов.





В своем выступлении Ермек Кошербаев особо подчеркнул важность прагматического, взаимовыгодного стратегического взаимодействия между регионом и Великобританией, которое бы способствовало экономическому развитию и устойчивому росту всех вовлеченных стран.





Казахстан играет ведущую роль в обеспечении региональной связанности. Через нашу территорию проходят 13 крупных транзитных коридоров, и около 85% сухопутных грузоперевозок между Европой и Азией осуществляется через Казахстан. Через призму таких приоритетов вытекает идея формата СA5+UK. В его рамках мы рассматриваем Соединенное Королевство как долгосрочного партнера и готовы совместно обеспечивать практические результаты для наших экономик, обществ и общего будущего", - подчеркнул Кошербаев.





Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила особую значимость Центральной Азии как динамично развивающегося региона с устойчивыми темпами экономического роста, усиливающейся региональной кооперацией и возрастающей ролью в международных процессах. Страны региона демонстрируют прагматичный подход к взаимодействию, укрепляют взаимную связанность и последовательно расширяют свое участие в формировании современной архитектуры экономического и политического сотрудничества.





Особое внимание было уделено возможностям синергии ресурсного и транзитного потенциала Центральной Азии с возможностями Великобритании в сферах финансов, регуляторных стандартов, технологий и образования.





Со своей стороны министры иностранных дел Центральной Азии дали высокую оценку СА5+UK как важному формату взаимодействия между Великобританией и государствами Центральной Азии. Было подчеркнуто, что данный формат уже зарекомендовал себя как эффективный механизм выстраивания структурированного и предметного диалога с внешними партнерами. Он позволяет комплексно рассматривать региональную повестку с учетом общих интересов и приоритетов стран Центральной Азии, а также создает дополнительные возможности для продвижения экономических инициатив и реализации совместных проектов.