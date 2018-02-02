Наличие общего рынка в рамках ЕАЭС требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Объединение усилий в вопросах цифровизации даст синергетический эффект для развития ЕАЭС, говорится приветственном слове президента РК Нурсултана Назарбаева к участникам международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации", которое зачитал сегодня в Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые участники форума, приветствую вас на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации". Мир вступает в эру стремительных и кардинальных технологических изменений. Эффективная цифровизация становится ключевым фактором ускоренного развития национальных экономик и роста качества жизни населения. Ведущие страны мира, их объединения, такие как G-20 и Европейский союз приняли свои Стратегические документы по цифровизации. Наш Евразийский экономический союз также принял Цифровую повестку до 2025 года", - говорится в приветственном слове президента РК.

Президент РК отмечает, что сегодняшний форум является важным шагом в реализации этой повестки. "Наличие общего рынка требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации. Объединение усилий даст синергетический эффект для развития ЕАЭС в целом и каждой страны в отдельности. Уверен, что данное мероприятие позволит выработать необходимые решения и будет способствовать углублению сотрудничества. Желаю всем участникам форума плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей", - отмечается в письме главы государства.

Напомним, сегодня в Алматы в рамках заседания Евразийского межправительственного совета проходит форум ЕАЭС "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации", инициированный главой государства Н. Назарбаевым.

Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов, сообщает primeminister.kz

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