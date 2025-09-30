Нас связывают прочные экономические контакты - Токаев на переговорах с президентом Италии

Фото: Акорда

Нью-Йорк. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 80-й сессии Генассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидерами ряда государств, сообщила пресс-служба Акорды.





В частности, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой было обсуждено состояние двустороннего сотрудничества.





Глава государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе.





Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.





Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам.





Также глава государства провел переговоры с президентом Финляндии. Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.





Глава государства подчеркнул, что плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении положительных результатов в двусторонних отношениях.





В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.





Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире.





Кроме того, глава государства встретился с князем Монако Альбером II.





Отметив динамичное развитие отношений между Казахстаном и Монако, президент обратил внимание на большой потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Глава государства пригласил князя Альбера II посетить нашу страну с официальным визитом.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.





Далее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.





Президент подчеркнул, что Казахстан и Люксембург традиционно поддерживают дружественные и конструктивные отношения.





Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного взаимодействия, а также перспективам реализации совместных инициатив в сферах цифровизации и финансовых технологий.





Собеседники в этих целях договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.





Также президент РК провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.





Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией - одним из важных партнеров в Европейском союзе.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к полумиллиарду долларов.





В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования.





Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал президенту Казахстана наилучшие пожелания короля Филиппа.



