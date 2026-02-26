Новая Конституция, космические технологии и академические связи: казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и посетили важные мероприятия за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимур Жаксылыков, выступая на заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, информировал о предстоящем 15 марта 2026 года референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, а также представил ключевые новеллы документа и концептуальные основы реформы, реализуемой по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем Министерства культуры и инноваций Венгрии Анитой Киш-Хедьи. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял участие в сегментах высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению в Женеве. В ключевом мероприятии СПЧ приняли участие более 100 высоких представителей государств и международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Между тем в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге посол Казахстана в Нидерландах, постоянный представитель Казахстана при ОЗХО Акан Рахметуллин вручил верительные грамоты генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Республикой Казахстан и ОЗХО.
Кроме того, при поддержке посольства Казахстана в Греции и при участии Казахского национального университета имени аль-Фараби в Национальном и Каподистрийском университете Афин состоялась международная конференция "Аль-Фараби и греческая философия". Мероприятие объединило руководителей дипломатических миссий, представителей академических кругов, научного и экспертного сообщества и стало значимой площадкой для обсуждения роли античной философии в формировании интеллектуальных традиций Евразии.
Посол Казахстана в Марокко Саулекул Сайлаукызы встретилась с президентом Национальной телерадиовещательной компании Марокко, Национального олимпийского комитета Марокко, исполнительным вице-президентом Фонда Марракешского международного кинофестиваля Файсалом Лараиши. На встрече стороны отметили укрепление в последние годы связей между Казахстаном и Марокко. Лараиши обратил внимание на растущий интерес марокканцев к изучению Казахстана, его туристического потенциала и экономических достижений, изменений в стране, включая конституционные реформы и предстоящий республиканский референдум.
Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с директором Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Шухратом Кадировым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в сфере космической деятельности и применения космических технологий в интересах социально-экономического развития. Подчеркнута высокая степень институционализированной кооперации между профильными структурами двух стран, результаты которой интегрируются в современные управленческие и технологические решения и способствуют повышению эффективности использования космических данных.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Латвии Даурена Карипова с представителем крупнейшей конфессии страны пребывания - архиепископом Риги и Латвии Риналдсом Грантсом. Карипов информировал собеседника о состоянии и перспективах развития казахско-латвийских отношений, а также о политике Казахстана в области мира и межрелигиозного согласия. Казахский дипломат подчеркнул, что Казахстан благодаря своей уникальной модели, основанной на гармоничном сосуществовании различных религий и конфессий, активно способствует укреплению их диалогу и в глобальном масштабе.
Генконсульство Казахстана в Стамбуле провело круглый стол, посвященный новой Конституции Республики Казахстан. В ходе встречи были представлены основные положения новой Конституции, процесс политического обновления и ключевые направления конституционных реформ. Участники отметили, что внесенные изменения направлены на совершенствование системы государственного управления, обеспечение баланса между ветвями власти и укрепление механизмов защиты прав и свобод граждан.
В городе Сан-Франциско состоялся культурный вечер, посвященный популяризации национального искусства Казахстана. Мероприятие, организованное генконсульством Казахстана в Сан-Франциско, собрало представителей мэрии города, культурного сообщества, дипломатического корпуса, а также активных представителей казахской диаспоры.
Посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов провел встречу с министром земли, инфраструктуры и транспорта Кореи Ким Юн Дуком. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения транспортного сотрудничества в сферах транспорта, логистики и инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия по проекту Alatau Smart City как одному из приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. Казахстанская сторона выразила готовность содействовать участию корейских компаний в реализации современных городских и инфраструктурных проектов.
Также состоялась встреча посла Казахстана Даулета Ембердиева с главой управления гражданской авиации Израиля Шмуэлем Закаем. Основной темой разговора стала практическая реализация запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем. В ходе встречи подтверждено, что казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запускает прямые рейсы с летнего сезона текущего года. Дополнительно отмечено, что переговоры с Air Astana по запуску прямых рейсов продолжаются.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с ректором университета Антверпена Хервигом Лейрсом и вице-ректором Натали Дэнс. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций.
Между тем в посольстве Казахстана в Болгарии состоялась встреча посла Виктора Темирбаева с ректором Высшей школы телекоммуникаций и почт Мигленой Темелковой. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВШТП и казахстанскими высшими учебными заведениями в сфере инноваций и телекоммуникаций, а также реализацию совместных проектов в области академической мобильности и научно-исследовательской деятельности.