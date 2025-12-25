24.12.2025, 13:30 19711
Образование, экономика и международное сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: gov.kz
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты за рубежом провели ряд встреч, в ходе которых были обсуждены важные вопросы, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, в посольстве Казахстана в Султанате Оман состоялся круглый стол на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана и результаты казахстанско-оманского сотрудничества в 2025 году". В мероприятии приняли участие представители экспертно-аналитических кругов и представители государственных органов.
Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов проинформировал оманских экспертов об основных положениях послания главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".
Тем временем в посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась церемония вручения государственной награды РК ордена "Достық" II степени ректору Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэну. Государственную награду от имени Республики Казахстан вручил посол РК в КНР Шахрат Нурышев.
В рамках встречи также были обсуждены перспективы взаимодействия в научно-образовательной сфере, включая развитие технологий искусственного интеллекта в обучении, подготовку квалифицированных лингвистов-китаеведов, а также расширение совместных академических программ.
Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послом Европейского союза Алешкой Симкич по итогам состоявшегося 2 декабря 2025 года в Брюсселе официального старта переговоров между РК и ЕС о заключении соглашений об упрощенном визовом режиме и реадмиссии
24.12.2025
Кошербаев принял посла Кореи по случаю завершения его дипмиссии
Фото: МИД РК
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Корея Чжо Тэ Ика по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил динамику взаимоотношений между Казахстаном и Южной Кореей в рамках расширенного стратегического партнерства, отметив стремление Астаны и впредь всесторонне развивать весь спектр взаимовыгодного сотрудничества с Сеулом.
В свою очередь посол выразил глубокую признательность за всестороннюю поддержку и гостеприимство, оказанные ему в период пребывания в Казахстане, и выразил уверенность в поступательном развитии казахско-корейских отношений на основе взаимного уважения и доверия.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития совместных действий в рамках формата "Центральная Азия - Республика Корея", по которому стороны договорились прилагать скоординированные усилия для успешного проведения мероприятий на высоком и высшем уровнях.
В завершение встречи министр вручил послу благодарственное письмо и нагрудный знак от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.
24.12.2025
Перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана
Токаев по телефону поздравил Алиева с днем рождения
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул особую роль президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.
Президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Алиева в Казахстан в октябре текущего года.
Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.
23.12.2025
Euroclear вернул 600 млн долларов ЕАБР, заблокированных как российские
Средства направлены на проекты в Казахстане
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития, замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.
С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 млн долларов США более 600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - рассказал заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил.
Отмечается, что Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает, что в 2026 году будет разморожено еще около 120 млн долларов США.
По данным издания, в 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария России и заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились в том числе средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.
Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк России подал иск к Euroclear в арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн руб. В Кремле заявляли, что возможная конфискация активов будет расценена как незаконное присвоение и повлечет судебные последствия.
Euroclear поддержал решение ЕC не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.
23.12.2025
Токаев и Трамп провели телефонный разговор
Фото: Акорда
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан и президент США Дональд Трамп провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику, сообщили в пресс-службе Акорды.
Как отметили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре этого года.
Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле". Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - говорится в сообщении.
В завершение Токаев пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.
Ранее президент США передал подарки президенту Казахстана.
23.12.2025
От здравоохранения до международного сотрудничества: казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и за рубежом прошла серия встреч и деловых мероприятий с участием представителей государственных органов, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества, в ходе которых обсуждались вопросы развития здравоохранения, расширения международного сотрудничества и поддержки предпринимательства.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и вице-министр здравоохранения РК Алия Рустемова провели встречу с руководством ТОО "Международный онкологический центр томотерапии "Умит" и Orhun Medical. На встрече обсуждались вопросы предоставления услуг томотерапии и механизмы финансирования. Вице-министр здравоохранения разъяснила позиции министерства по тарифам и регулированию медицинских услуг, а заместитель министра иностранных дел Куантыров отметил приоритетность здравоохранения для инвестиций и меры по поддержке инвесторов.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял посла Республики Таджикистан Хайрулло Ибодзода, сообщили в казахстанском МИД. В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-таджикского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили, что 2025 год стал важным этапом в расширении практического сотрудничества на правительственном, межпарламентском и межведомственном уровнях.
В Стамбуле по инициативе генерального консульства РК был организован круглый стол с целью обсуждения текущего положения казахстанских предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Стамбуле, а также актуальных вопросов, возникающих в ходе их деятельности, определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества и расширения деловых связей. В ходе встречи со стороны предпринимателей были подняты вопросы, связанные с правовыми и административными барьерами при ведении бизнеса, особенностями налогообложения, процедурами лицензирования и получения разрешений, а также выдвинут ряд предложений по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, включая продвижение экспорта казахстанской продукции.
Тем временем генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев встретился с директором управления иностранных дел народного правительства города Чунцин Ван Вэнь. Стороны обсудили приоритетные направления укрепления двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем генеральный консул Республики Казахстан в Черногории Габиден Темирбек встретился с министром юстиции Черногории Бояном Бозовичем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в правовой сфере, включая расширение договорно-правовой базы, а также взаимодействие в области экстрадиции и взаимной правовой помощи.
Также казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.
23.12.2025
Президент США передал подарки президенту Казахстана
Фото: t.me/ruslanzheldibay
Вашингтон. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов", - рассказал пресс-секретарь.
Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.
22.12.2025
Лидеры стран СНГ обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств, в ходе которой лидеры стран обсудили ключевые направления сотрудничества и перспективы дальнейшего развития СНГ, сообщили в Акорде.
В неформальной встрече глав государств СНГ наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия главы государств обсудили основные векторы развития Содружества и наметили дальнейшие шаги, направленные на укрепление практического сотрудничества между странами-участницами.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ, представляющим взаимный интерес для государств региона.
22.12.2025
Послы Казахстана провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев и посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провели ряд встреч, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, Ержан Елекеев встретился с главным исполнительным директором Кувейтской нефтяной корпорации шейхом Науафом Саудом Ас-Сабахом. Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.
В рамках встречи посол Казахстана передал шейху Науафу Ас-Сабаху письмо-приглашение от министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с предложением посетить Казахстан. Предполагаемый визит направлен на проведение переговоров по возможным направлениям сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Кувейтом в нефтегазовой и энергетической отраслях.
Также посольство РК в Кувейте провело брифинг для представителей средств массовой информации Кувейта под названием "Kazakhstan - a country of opportunities".
По данным МИД, посол Казахстана в Таиланде провел встречу с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Таиланда Эксири Пинтаручи. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, отметив устойчивый рост сотрудничества и высокий уровень доверия между двумя странами. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов и расширении взаимодействия в 2026 году, отметив необходимость активизации межведомственной координации по ключевым направлениям.
В числе приоритетов обсуждалось сотрудничество в сфере недропользования и редкоземельных металлов. Казахстан предложил Таиланду рассмотреть совместные проекты в ответ на растущий спрос тайской промышленности на высокотехнологичное сырье. Существенное внимание было уделено расширению цифрового взаимодействия - цифровой торговле, финтеху, облачным технологиям, кибербезопасности и интеллектуальной логистике. Представлена инициатива по созданию центра цифровых решений под эгидой ЭСКАТО ООН с размещением в Алматы.
Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортной связанности. Между Казахстаном и Таиландом выполняются 23 прямых рейса в неделю. Стороны также отметили потенциал Срединного коридора и будущие возможности мультимодальных перевозок в рамках проекта железной дороги Китай - Лаос - Таиланд.
Посол РК в Алжире Ануарбек Ахметов провел переговоры с министром экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжирской Народной Демократической Республики Нуреддином Уада. Стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в сфере цифровизации и экономики знаний, потенциальные проекты между государственными организациями и частными компаниями двух стран.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между президентами Казахстана и Словении в марте 2025 года, а также с целью практического обсуждения основных принципов гармонизации Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора с одним из крупнейших морских портов Европы "Лука Копер" посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев ознакомился с функциональной деятельностью порта и обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления Невенкой Кржан.
Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел традиционную встречу с активистами Казахстанской студенческой ассоциации в Китае (KSAC). В ходе встречи посол ознакомил студентов с ходом реализации политических и социально-экономических реформ, инициированных главой государства, а также основными приоритетами государственной политики на современном этапе.
В штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) прошло официальное мероприятие "День Казахстана", организованное с целью углубления партнерства страны с международными финансовыми институтами, а также продвижения культурного наследия страны
