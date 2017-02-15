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Очередное заседание в рамках переговоров по Сирии перенесено на 16 февраля15.02.2017
Политика  10:06

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Очередное заседание в рамках переговоров по Сирии перенесено на 16 февраля, сообщила пресс-служба МИД РК.

"Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 16 февраля 2017 года", - говорится в сообщении ведомства, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что 15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

"По сообщению стран-гарантов - России, Турции, Ирана - на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

По информации МИДа, на данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США.
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