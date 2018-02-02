Посол США в РК прокомментировал возможность введения безвизового режима между Казахстаном и США

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Посол США в РК Джордж Крол в ходе круглого стола в Астане прокомментировал возможность введения безвизового режима между Казахстаном и США, передает Kazakhstan Today.

"Мы хотим расширить и облегчить доступ казахстанцев в Америку. Сейчас выдаем визы сроком на 10 лет, раньше было 5 лет. Посмотрим, как мы сможем расширять это дальше. Я не знаю, как скоро будет безвизовый режим между США и Казахстаном, но не исключаю, что когда-то это станет возможным ", - сказал Д. Крол в пятницу на заседании круглого стола в посольстве США.

Как сообщалось ранее, Казахстан ввел безвизовый режим для граждан США и надеется на ответную реакцию.

В январе текущего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках официального визита в США встретился с президентом этой страны Дональдом Трампом.

"$50 млрд инвестиций поступило в Казахстан от крупных нефтяных компаний США. Сегодня мы примем участие в круглом столе с представителями крупного американского бизнеса, где будет заключено более 20 контрактов на сумму более $7,5 млрд. Также у нас введён безвизовый режим для граждан США, и мы надеемся на ответную реакцию", - сказал президент Казахстана.

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