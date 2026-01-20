Представители Казахстана провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео, - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств высоко оценили поступательное развитие казахско-таиландских отношений и обсудили текущее состояние, а также перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





Стороны выразили обоюдную готовность и далее содействовать расширению политического диалога, углублению взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, цифрового развития, туризма и других приоритетных направлениях.





Министры также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились о поддержании регулярных рабочих контактов в целях дальнейшей координации подходов по вопросам, представляющим взаимный интерес.