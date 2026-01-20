Представители Казахстана провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании
Фото: МИД РК
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Казахстана в рамках внешнеполитической и инвестиционной повестки провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, а также продвижение внешнеполитических инициатив страны.
В Шанхае при содействии генерального консульства Казахстана в рамках рабочего визита заместителя акима Актюбинской области Абзала Абдикаримова состоялась встреча с представителями китайской компании Suzhou Hunan New Materials. По итогам деловых переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Актюбинской области РК и компанией Suzhou Hunan New Materials по глубокой переработке хромовых руд. В ходе встречи китайская компания презентовала инвестиционный проект по глубокой переработке хромовых руд, предусматривающий его реализацию в два этапа. Первый этап предполагает создание производства по переработке хромового концентрата с объемом инвестиций до 150 млн долларов США, второй - переход к переработке металлического хрома. Проект был оценен как экономически значимый и соответствующий приоритетам индустриального развития Актюбинской области и задачам по привлечению прямых иностранных инвестиций.
В Страсбурге генеральный консул Казахстана Анель Бақытбекқызы выступила с лекцией перед магистрантами Института политических исследований Страсбургского университета (Sciences Po), посвященной внешней политике президента Касым-Жомарта Токаева и ключевым международным инициативам Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бақытбекқызы рассказала о проводимых институциональных реформах, модернизации системы госуправления и планируемой парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному парламенту на основе широкого общественного диалога и предстоящего референдума. Внимание магистрантов обращено на многовекторный курс Казахстана как "средней державы" с акцентом на вклад и продвижение международной безопасности, включая инициативы в области ядерного разоружения и нераспространения, миротворческой деятельности под эгидой ООН, посреднических усилий по урегулированию международных конфликтов, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Подробные сведения были обозначены также по двустороннему и многостороннему взаимодействию Казахстана с КНР, РФ, США и странами ЕС.
Руководитель консульства Казахстана в Барселоне Амир Султангожин провел встречу с советником правительства Каталонии по иностранным делам и вопросам Европейского союза Жауме Дук. Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении практического сотрудничества и придали новый импульс двусторонней повестке. Собеседники подробно обсудили консульские вопросы, а также перспективы развития торгово-экономических связей и привлечения инвестиций в Казахстан. Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Каталонии.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с государственным секретарем Испании по энергетике Жоаном Гроисардом, в ходе которой стороны обсудили приоритеты и актуальные вопросы энергетического сотрудничества, включая устойчивое развитие сектора, энергопереход, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, подтвердив взаимный интерес к расширению диалога, обмену опытом и выработке совместных инициатив в сфере "зеленой" энергетики и энергетической безопасности.
Посольство Казахстана в Австрии - постоянное представительство при международных организациях приняло участие в Тюркской неделе в Вене, в рамках которой были представлены деятельность Организации тюркских государств, историко-культурное наследие стран - членов ОТГ, а также обсуждена стратегическая роль Срединного коридора как современного продолжения Шелкового пути, способствующего развитию транспортно-торговой инфраструктуры, укреплению экономических связей между Азией и Европой и расширению культурного взаимодействия.