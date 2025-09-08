07.09.2025, 10:25 13611
Президент Казахстана поздравил президента Бразилии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Бразилии, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости.
Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия.
новости по теме
06.09.2025, 16:24 24776
Казахстан с государственным визитом посетит президент Конго
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне
Рассказать друзьям
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 8 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
05.09.2025, 15:06 40241
Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан обсудили вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве председателя парламента в Казахстан будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Монголия - наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.
04.09.2025, 19:25 85446
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай.
Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества.
Напомним, в рамках визита в Китай президент Казахстана провел ряд важных встреч.
02.09.2025, 16:10 131456
Историческое событие: культурный центр Казахстана открылся в Китае
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в Пекине состоялась церемония открытия культурного центра Казахстана в Китае, сообщает пресс-служба Акорда.
Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту. Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура - это золотой мост, объединяющий различные народы", - подчеркнул президент.
Он сообщил, что в прошлом году в Астане открылся филиал Пекинского университета языка и культуры. В рамках нынешнего визита главы государства в КНР в Казахстане были запущены вторая и третья мастерские Лу Бань.
Сегодня казахско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться. Мы вступили во второе "золотое 30-летие" двустороннего сотрудничества. Ежегодно успешно проводятся встречи и переговоры на высшем уровне. Растет объем взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг 44 миллиардов долларов, это самый высокий показатель в истории. Ожидаем, что положительная динамика во взаимной торговле сохранится и в этом году. Хочу также отметить весьма плодотворные отношения в инвестиционной сфере. Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что позиции наших стран по международным вопросам во многом совпадают. Это еще раз доказывает, что Казахстан и Китай - вечные стратегические партнеры. Это отвечает национальным интересам наших народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в ходе нынешнего визита китайская сторона проявила гостеприимство и оказала теплый прием делегации Казахстана.
В Китае говорят: "Один цветок не делает весну, она приходит тогда, когда распускаются все цветы". Разные культуры, идеи и цивилизации обретают подлинную силу только тогда, когда обогащают друг друга во взаимном обмене и гармоничном сосуществовании, открывая путь к развитию и процветанию человечества. Сегодняшнее открытие культурного центра Казахстана в Пекине - яркое воплощение этих ценностей", - добавил президент.
Ранее Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков.
02.09.2025, 12:31 135791
Токаев провел ряд встреч с главами крупных китайских компаний и банков
На встречах обсуждалась реализация крупных совместных проектов в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел ряд важных встреч в рамках визита в Китай.
В частности, глава государства встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Токаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение. Он также отметил, что Казахстан готов стать региональной платформой для расширения деятельности банка, особенно в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.
На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган - Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.
Таже Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, с которым рассмотрел перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.
Глава государства приветствовал подписание стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию", - сообщает Акорда.
Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.
Кроме того глава государства принял председателя Совета директоров Sany Group Co. Ltd. Сян Вэньбо.
В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах "зеленой" энергетики, машиностроения, а также партнерства в научно-исследовательской деятельности и инновационных технологиях. Компания намерена создать в стране высокотехнологичное производство специализированной техники", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что сегодняшний запуск завода по производству компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области станет важным шагом на пути дальнейшего углубления сотрудничества.
В свою очередь Сян Вэньбо поделился планами работы китайской корпорации в Казахстане. В частности, Sany Group уже приступила к проработке проекта строительства ветроэлектростанции мощностью до 1 ГВт.
Ранее глава Казахстана встретился с руководителем китайской CNPC Дай Хоуляном, с которым обсудил модернизацию ШНПЗ и развитие газохимических производств.
01.09.2025, 19:47 155646
Президент Казахстана прибыл в Пекин
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Визит президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев продолжается в Пекине, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства примет участие в заседании Казахско-Китайского делового совета, участниками которого станут более 500 представителей госорганов, корпораций и бизнес-кругов двух стран. Также президент РК проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая. Кроме того, президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.
Напомним, в китайском Тяньцзине прошло 25-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В крупнейшем за всю историю объединения саммите приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
В ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества был подписан ряд документов. В частности, участники утвердили Стратегию развития ШОС до 2035 года.
01.09.2025, 15:32 161056
Вооруженные конфликты, искусственный интеллект, реформирование ООН, проблемы Каспия: о чем говорил Токаев на саммите "ШОС плюс"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности. Об этом на саммите проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию" рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".
Скоро мы отметим две знаковые исторические даты - 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата - хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно, молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", - заявил глава государства.
Также президент призвал к реформированию ООН.
В нынешних сложных геополитических реалиях мы должны поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию. В то же время назрела необходимость реформы ООН, в первую очередь, ее ключевого органа - Совета безопасности. Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН", - подчеркнул он.
Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку выдвинутой председателем КНР на саммите Инициативе по глобальному управлению (Global Governance Initiative), содержащей долгосрочное видение перспектив развития международного сообщества. По его словам, инициатива органично дополняет общие усилия, направленные на формирование более справедливого и устойчивого миропорядка.
Глава государства поддержал идею создания Банка развития ШОС. Он отметил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.
По мнению главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта. В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.
Президент также остановился на климатической повестке.
Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС (...) Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие ШОС.
Ранее Касым-Жомарт Токаев представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС.
01.09.2025, 11:15 161481
Государства - члены ШОС достигли исторических результатов - Си Цзиньпин
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Пекин. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигли ряда исторических, созидательных результатов в процессе развития и сотрудничества организации, заявил на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин.
Слова китайского лидера приводит агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин также считает, что ШОС должна наращивать потенциал и принимать более эффективные меры.
Необходимо активизировать усилия по выделению ресурсов и наращиванию потенциала для совершенствования организационных механизмов, принимать более научные решения и более эффективно реализовывать меры", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Глава КНР призвал ускорить запуск универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра ШОС, а также как можно скорее создать Банк развития ШОС для усиления поддержки безопасности и экономического сотрудничества государств-членов.
Напомним, 25-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылось в понедельник в первой половине дня в портовом городе Тяньцзинь, сообщает Синьхуа.
В крупнейшем за всю историю объединения саммите принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Ранее глава Казахстана представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС. По словам Касым-Жомарта Токаева, организация должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.09.2025, 11:00В Казахстане весной цена на картофель не превысит 185 тенге за килограмм - правительство 07.09.2025, 17:2727651В Костанайской области суд поставил точку в споре с оператором "Сергека" 07.09.2025, 18:4223981Пробки как перелет до Ташкента - алматинец показал, сколько времени занимает путь по Аль-Фараби 07.09.2025, 10:2023201Убийство и похищение ребенка в Талгаре: что известно к этому часу 07.09.2025, 10:4519316В Актау аттракцион с детьми врезался в "Газель" 03.09.2025, 19:42331126В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая 04.09.2025, 17:12321031Казахстанцы запустили петицию против умерщвления бездомных животных 04.09.2025, 17:42319336Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн 04.09.2025, 15:46310416Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области 04.09.2025, 15:12276896Информация о задержании главы МИД РК и бизнесмена не соответствует действительности 13.08.2025, 18:37500636Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469321В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407961Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27402251В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390896Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?