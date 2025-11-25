Токаев посетит Бишкек для участия в саммите ОДКБ

Рассказать друзьям

Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под председательством министра энергетики РК Ерлана Аккенженова состоялось заседание руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.





Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.





Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов.





Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.





Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы.





По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.