Токаев: Время закрытых границ и изоляции осталось позади

По итогам консультативной встречи страны ЦА приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Ташкент. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Акорда





Он подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.





Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату "Центральная Азия плюс". Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель - укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", - сказал Токаев.





Он отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.





Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов", - заявил президент.





Он призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По словам Токаева, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства. Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.





По его мнению, страны ЦА обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.





Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов", - заявил президент.





Он обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.





Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", - сказал глава государства.





Он отдельно остановился на широких возможностях ИИ и рассказал о проводимых мероприятиях в этой сфере в Казахстане, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.





Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников", - добавил президент.





Он также затронул вопрос водной безопасности.





За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", - обратился Токаев к участникам встречи.





Он также призвал более эффективно координировать туристическую политику.





Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии", - сказал президент.





В завершение Токаев остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата консультативных встреч.





Предлагаю рассмотреть возможность включения Центрально-Азиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов", - подытожил глава государства.





По итогам VII консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали следующие документы:





Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи; Обращение глав государств Центральной Азии к государствам - членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.; Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.





Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:





1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;





2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.



