В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет к России

Посол РК в Бельгии приветствовал начало переговоров об упрощении визового режима между Казахстаном и ЕС

Фото: МИД РК

Брюссель. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Брюсселе состоялось выступление посла Казахстана в Бельгии - постоянного представителя РК при Европейском союзе и НАТО Романа Василенко, посвященное 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей этот документ нового поколения, охватывающий 29 сфер взаимодействия", - отметил Роман Василенко.





Посол подчеркнул, что политический диалог между Астаной и Брюсселем развивается особенно динамично: в 2024-2025 годах состоялись встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с руководством Европейского совета и Европейской комиссии, был организован саммит "Центральная Азия - Европейский союз" в Самарканде, а в ближайшее время ожидается заседание совета сотрудничества "Казахстан - ЕС" на уровне глав внешнеполитических ведомств РК и ЕС. Все это подтверждает стратегическую направленность партнерства и совпадение долгосрочных интересов сторон.





Евросоюз уверенно сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана: двусторонний товарооборот в 2024 году приблизился к 50 миллиардам долларов США, объем европейских инвестиций с момента независимости превысил 200 миллиардов долларов США, а в стране успешно работают около 4 тысяч компаний из ЕС", - рассказали в пресс-службе.





Отмечается, что Казахстан остается ключевым поставщиком энергоресурсов в Европу, обеспечивая 13% импорта нефти и 16% потребностей ЕС в уране. При этом расширяется сотрудничество в сфере критически важных материалов: Казахстан способен поставлять 21 из 34 элементов, предусмотренных законодательством ЕС, а проект Sarytogan Graphite включен в список стратегических инициатив Евросоюза.





Важное место в выступлении заняло развитие Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, роль которого в трансформации евразийской логистики последовательно возрастает. Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров, обеспечивающих 85% сухопутного транзита между Азией и Европой.





Отдельно были отмечены успехи межпарламентского взаимодействия и гуманитарных обменов. Посол также приветствовал решение государств - членов ЕС предоставить Еврокомиссии мандат на начало переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии, что станет важным шагом для расширения контактов между гражданами Казахстана и стран ЕС.





Дискуссия подтвердила устойчивый интерес европейского экспертного сообщества к Казахстану как стратегическому партнеру ЕС в вопросах устойчивого развития, энергетической безопасности, региональной стабильности и модернизации глобальных цепочек поставок. Мероприятие показало, что Казахстан и Европейский союз демонстрируют зрелое, ориентированное на будущее сотрудничество, основанное на общих целях и взаимном стремлении к укреплению международного порядка.