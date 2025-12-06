В Кишиневе обсудили развитие культурных связей между Казахстаном и Молдовой

Фото: МИД РК

Кишинев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с министром культуры РМ Кристианом Жарданом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, - Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с министром культуры РМ Кристианом Жарданом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.





Посол поздравил министра с назначением на должность и пожелал успехов в ответственной деятельности, а также отметил приверженность всестороннему углублению дружественных отношений между Астаной и Кишиневом.





Казахстанский дипломат отметил положительный факт открытия посольства Молдовы в Астане 2025 году, который стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.





Алмат Айдарбеков рассказал о культурных мероприятиях, проводимых посольством. В 2023 году посольством в Кишинев была приглашена этнофольклорная группа Turan. Он также подчеркнул интерес молдавской публики к казахстанским творческим коллективам, которые регулярно приезжают с гастролями в Молдову - группы BN Team Orchestra, Tynda Music, Ne Prosto Orchestra и другие.





18 ноября 2025 года посольство организовало в Кишиневе показ казахстанской исторической драмы "Рассвет Великой степи" - в главной роли Берик Айтжанов.





Посол представил основные направления государственной политики Казахстана в области культуры, а также проинформировал о реализуемых проектах, направленных на продвижение национального культурного наследия и укрепление межкультурного взаимодействия.





В свою очередь министр Кристиан Жардан отметил важность укрепления партнерства в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, он подтвердил готовность к расширению совместных инициатив, направленных на поддержку творческих обменов и организацию мероприятий.





Кристиан Жардан также отметил приоритеты работы ведомства, направленные на модернизацию инфраструктуры культуры, поддержку творческих коллективов, сохранение национального наследия, развитие международного обмена и обеспечение широкого доступа к культуре. Он указал на важность расширения партнерств, которые способствуют продвижению культурного потенциала страны.





Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и поддержании конструктивного диалога.