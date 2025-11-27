В МИД Казахстана обсудили совместные инициативы с ООН   

Казахстан и Эмираты подтверждают стремление к дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества

Фото: МИД РК

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся шестой раунд политических консультаций между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами. Казахстанскую делегацию возглавил министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев, а эмиратскую - министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ и спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с Центральной Азией Сухейль Аль-Мазруи, - Состоялся шестой раунд политических консультаций между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами. Казахстанскую делегацию возглавил министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев, а эмиратскую - министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ и спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с Центральной Азией Сухейль Аль-Мазруи, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Ермек Кошербаев отметил, что Астана рассматривает Абу-Даби как одного из важных политических и экономических партнеров в арабском мире и заинтересована в расширении всестороннего сотрудничества.





В рамках консультаций стороны детально обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инноваций и искусственного интеллекта.





Рассмотрены ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Абу-Даби в январе текущего года, а также официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Астану в мае текущего года.





Глава делегации ОАЭ высоко оценил уровень партнерства между двумя странами, подчеркнув стремление Абу-Даби укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном по всем ключевым направлениям.





Отдельное внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, запланированных на следующий год, включая контакты на высшем уровне.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, подтвердив важность координации усилий в многосторонних форматах.





По итогам встречи стороны договорились продолжать поддерживать устойчивый и конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.