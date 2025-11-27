26.11.2025, 12:22 22446

В МИД Казахстана обсудили совместные инициативы с ООН   

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации совместных проектов
В МИД Казахстана обсудили совместные инициативы с ООН
Фото: gov.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с представителями агентств Организации Объединенных Наций, аккредитованных в Казахстане, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в рамках нового рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы. Были представлены приоритеты страновой команды ООН, планы на предстоящий период и предложения по расширению взаимодействия с казахстанскими государственными органами", - проинформировали в пресс-службе.


Ержан Ашикбаев подчеркнул неизменную приверженность Казахстана принципам и ценностям организации, а также практическую значимость запуска регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Фото: gov.kz

Также особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности проектов ООН, расширения их географического охвата и усиления работы на региональном и местном уровнях.

Акцент был сделан на предстоящих совместных инициативах, включая подготовку регионального экологического саммита в Астане, который состоится в апреле 2026 года, а также мероприятий в рамках Международного года волонтеров для устойчивого развития 2026, провозглашенного по инициативе Казахстана", - уточнили в МИД.


Кроме того, стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение благосостояния населения Казахстана.

Ранее Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью подписал Казахстан.
 
Фото: МИД РК
25.11.2025, 14:30 47166

Казахстан и Туркменистан обменялись пакетом межправительственных и межведомственных документов

Главы двух государств подписали совместное заявление
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление, сообщает Акорда.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций Казахстана и Туркменистана обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;

2. Соглашение о сотрудничестве в области миграции между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана;

3. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Туркменистана;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана по сотрудничеству в области ветеринарии;

6. Меморандум о взаимопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Научно-исследовательским институтом зерновых культур Министерства сельского хозяйства Туркменистана;

7. План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2026-2027 годы;

8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы;

9. Меморандум между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества;

10. Меморандум о сотрудничестве в области науки между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Академий наук Туркменистана;

11. Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.
 
25.11.2025, 12:45 50026

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном превысил 500 млн долларов

Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 миллионов долларов США
Объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном превысил 500 млн долларов
Фото: Акорда
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном составе, сообщили в пресс-службе Акорды.

Особое внимание в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев уделил торгово-экономическому взаимодействию. За последние 5 лет объем взаимной торговли увеличился более чем в четыре раза и превысил полмиллиарда долларов США. По мнению президента, важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, успешно работающих в Казахстане. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.


Токаев также отметил поступательное расширение культурно-гуманитарных связей. Президент напомнил о проведении перекрестных дней культуры Казахстана и Туркменистана, а также об открытии памятников выдающимся деятелям, внесшим значимый вклад в духовно-культурное наследие двух народов.

Казахи и туркмены издавна являются родственными народами, связанными крепкими узами дружбы. Нас объединяют общая история, созвучные стремления и близкие культурно-духовные ценности. Мы придаем особое значение всестороннему развитию сотрудничества с Туркменистаном в духе добрососедства и взаимной поддержки. Совместными усилиями мы готовы уверенно двигаться к светлому будущему. Убежден, что стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться во благо наших братских народов, - заявил глава государства.


Глава Туркменистана подчеркнул, что в политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки по обеспечению мира, безопасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействию изменениям климата.
 
24.11.2025, 17:17 77696

Токаев посетит Бишкек для участия в саммите ОДКБ

Токаев посетит Бишкек для участия в саммите ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26-27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Акорды.

В пресс-службе ОДКБ проинформировали, что 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызской стороны состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

На сессии СКБ ОДКБ, в частности, планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период (с 2026 по 2029 годы). Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в Организации в 2026 году.
 
24.11.2025, 09:16 88091

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о параметрах водно-энергетического сотрудничества

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о параметрах водно-энергетического сотрудничества
Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под председательством министра энергетики РК Ерлана Аккенженова состоялось заседание руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

Стороны договорились о параметрах дальнейшего водно-энергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, участники встречи приняли решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.

Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Накопленный объем будет направлен в Казахстан и Узбекистан в период вегетации для обеспечения стабильного полива сельхозугодий южных регионов.

Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.

Участники переговоров подчеркнули, что совместная работа ведется в духе добрососедства и направлена на укрепление энергетической безопасности и стабильности во всей Центральной Азии. Узбекская сторона также подтвердила готовность обеспечить технические условия для транзита, поставки и балансировки энергосистемы.

По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.
 
21.11.2025, 20:44 150991

Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
 
21.11.2025, 15:33 157366

Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP - Токаев

По итогам переговоров Токаев и Пашинян провели брифинг для СМИ
Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP". Об этом на брифинге для СМИ с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров с Пашиняном приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.

Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении "Перекресток мира" в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP" (Trump Route for International Peace and Prosperity - Прим. ред.). Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север - Юг отвечает интересам обеих стран", - заявил глава государства.


Президент с премьером Армении обсудили активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный деловой совет "Казахстан - Армения" призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов.

Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. В ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению", - сказал президент Казахстана.


Глава государства также указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется международный образовательный центр Армении TUMO Astana", - сообщил он.


Также на брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, а также представленному им плану.

В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 
21.11.2025, 14:10 146886

Ряд межправительственных и межведомственных документов подписали Казахстан и Армения

Токаев и Пашинян приняли совместное заявление
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление, информирует Акорда.

В присутствии президента Казахстана и премьера Армении члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений;

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Республики Казахстан в Республике Армения и Республики Армения в Республике Казахстан;

3. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2026-2030 годы;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Армения о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией;

7. План действий между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2026-2027 годы;

8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Армения на 2026-2027 годы;

9. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета;

10. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении";

11. Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении;

12. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении";

13. Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

14. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения;

15. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.
 

