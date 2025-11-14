Важность сохранения исторической правды и создания совместных школ обсудили главы Минпросвещения Казахстана и России

Рассказать друзьям

Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провели рабочую встречу. Они обсудили текущие вопросы и наметили планы на дальнейшее сотрудничество, - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провели рабочую встречу. Они обсудили текущие вопросы и наметили планы на дальнейшее сотрудничество, сообщили в Минпросвещения России.





В ходе мероприятия Сергей Кравцов выразил благодарность за активизацию работы по созданию совместных школ в России и Казахстане.





Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы.





Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере профессионального образования, детского отдыха, повышения квалификации педагогических работников, работы с одаренными детьми.





Жулдыз Сулейменова в свою очередь также выразила готовность развивать сотрудничество двух стран в указанных сферах.





В завершение Сергей Кравцов пригласил Жулдыз Сулейменову принять участие в ежегодном международном форуме министров образования "Формируя будущее" и предложил провести совместный семинар-совещание управленческих кадров в сфере образования "ПРОдиалог", а также принял приглашение посетить Республику Казахстан с ответным визитом в январе 2026 года.





В российском ведомстве отметили, что системную работу по продвижению российского образования в Республике Казахстан по поручению Минпросвещения России проводит Омский государственный педагогический университет.



