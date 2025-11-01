Казахстан упростит визовый режим для иностранных студентов

Также запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Визовый режим для иностранных студентов будет упрощен в Казахстане. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме стратегических партнеров "Казахстан - территория академического образования", сообщает Акорда.





По словам главы государства, в настоящее время в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи иностранных студентов. На данный момент это рекордный показатель для Казахстана. К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тысяч. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане.





Также запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане.





Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.





5 отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение", - сказал президент.





Токаев также напомнил о договоренностях с компанией OpenAI, достигнутых во время его визита в США в сентябре, о запуске пилотного проекта по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT.





Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта (...) Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С этой целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов. Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию IT-университета", - сообщил Токаев.





Касым-Жомарт Токаев также рассказал о партнерстве с 40 ведущими университетами мира и об открытии 33 филиалов зарубежных вузов.





Открытие филиалов зарубежных университетов полностью соотносится с нашей целью развивать инженерное и IT-образование. В Казахстане уже функционируют три мастерских Лу Бань, которые превратились в уникальные образовательные институты прикладной инженерии. Вы знаете, что это инициатива китайского правительства. Господин Пэн Дуань в своем выступлении отметил данный факт, что наглядно свидетельствует о большом внимании китайских специалистов к нашей стране и достаточно высоком человеческом потенциале Казахстана. Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении принять самое активное участие в этом важном деле только что сказал ректор МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Будем работать вместе с вами. Наша задача - обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики. Успешные примеры в этом направлении имеются. Как доложил сегодня Ербол Маратович Исакаев, благодаря партнерству Козыбаев Университета с Университетом Аризоны разработана передовая технология по превращению серы в инновационные полимеры. Это очень нужный проект для нашей страны, обладающей большими запасами серы. Данный проект придаст серьезный импульс развитию нашей химической промышленности и, что особенно важно, будет способствовать решению ряда экологических проблем", - заявил глава государства.





Вместе с тем он обратил внимание на активное участие бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране





Одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание. В последние годы представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке. В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", - добавил президент.





Дополнено 31.10.2025, 16.45





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, сообщает Акорда.





Он высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.





В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов (...) глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами", - сообщили в Акорде.





Также Касым-Жомарт Токаев принял президента и вице-канцлера Queen’s University Belfast Иана Грира.





Президент Казахстана отметил, что один из ведущих научно-исследовательских вузов Великобритании Queen’s University Belfast представляет значительный интерес для Казахстана не только в сфере образования, но и в научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы подготовки специалистов для различных отраслей, в том числе для сельского хозяйства.