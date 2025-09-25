24.09.2025, 08:50 26491
Восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом - Токаев
Фото: Акорда
Нью-Йорк. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества", - подчеркнул президент РК.
Он отметил, что Казахстан выступает за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия.
В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир. Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - сказал Токаев.
Глава государства заявил, что Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.
Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность. Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира", - сказал президент РК.
Кроме того, он отметил, что гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать.
Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН", - сказал Токаев.
Он добавил, что Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду.
Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов. Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла", - сообщил глава государства.
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
17.09.2025, 12:06 156371
Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.
По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.
Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.
В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.
Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.
Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.
Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.
Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.
В их числе:
- духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;
Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.
- работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
- усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
- создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.
Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.
Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.
Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.
