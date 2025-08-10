Токаев назвал исторически важным достижением подписание Арменией и Азербайджаном соглашения о мире

Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, рассказал пресс-секретарь главы президента РК Руслан Желдибай.





Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", - написал Желдибай.





По мнению главы государства, "подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность".





Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора. Там состоялись министерские переговоры.





Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали, сообщает ТАСС





В первом пункте отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.





Во втором пункте стороны приветствуют подписание совместного обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. При этом указывается, что соответствующее письмо с призывом распустить Минскую группу ОБСЕ уже подписано представителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны призывают страны ОБСЕ принять соответствующее решение. В третьем пункте стороны подчеркивают важность открытия коммуникаций в регионе, а именно сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением самой Армении преимуществ от работы этого маршрута.





Четвертый пункт гласит, что Армения будет работать с США, а также определенными третьими сторонами для разработки проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации. Пятый пункт фиксирует, что "созданы условия для народов заняться созданием добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории". Стороны "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем".





В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в Вашингтоне для установления мира на Южном Кавказе, в седьмом, заключительном пункте благодарят Трампа за его посреднические усилия.