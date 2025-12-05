В Казахстане детям до 16 лет запретят регистрацию на интернет-платформах

Фото: Depositphotos

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане детям до 16 лет запретят регистрироваться на интернет-платформах. Данные и другие поправки разработало Министерство культуры и информации разработало в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, передает корреспондент агентства.





В закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" вносится новая статья "Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которой запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до шестнадцати лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями.





Также теперь обязанность бесплатно опровергать порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица сведения распространяется не только на СМИ, но и на онлайн-платформы, где эти сведения были опубликованы.





Кроме того, нововведения предусматривают, что теперь пользователи при распространении контента, содержащего образовательные курсы или обучающий материал, должны сопровождать такой контент уведомлением о наличии соответствующего образования со сведениями о дипломе или сертификате.





Пользователи, распространяющие информацию об оккультных услугах или иных аналогичных услугах, обязаны сопровождать такой контент уведомлением о том, что сведения, содержащиеся в нем, носят исключительно развлекательный характер и не имеют научного или практического подтверждения.





Вместе с тем анонимные пользователи онлайн-платформ, имеющие более пяти тысяч подписчиков, должны будут направлять в уполномоченный орган сведения для идентификации.





Целью разработки поправок и дополнений является создание необходимых законодательных правовых основ для снижения объема противоправного контента на онлайн-платформах, актуализация законодательства в связи с развитием онлайн-платформ и масс-медиа, а также законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ, осуществление маркировки официальных ответов государственных органов и другие меры, направленные на обеспечение безопасной информационной среды.





Реализация поставленных задач, направленных на регулирование деятельности онлайн-платформ, позволит обеспечить снижение распространения противоправного контента, что окажет положительное влияние на уровень общественного доверия и информационной безопасности. Установление требований по учетной регистрации представительств онлайн-платформ будет способствовать формированию равных условий конкуренции для отечественных и иностранных участников цифрового рынка, а также обеспечит рост поступлений в государственный бюджет за счет налогообложения их деятельности. Введение лицензирования операторов распространения аудиовизуальных каналов позволит урегулировать их деятельность на правовой основе, обеспечить единый подход к регулированию всех видов телерадиовещания и увеличить доходы бюджета. Реализация предлагаемых норм создаст дополнительные правовые инструменты для эффективного реагирования государственных органов на информационные угрозы, тем самым способствуя укреплению устойчивости и прозрачности цифровой информационной среды", - рассказали разработчики документа.





В законопроекте предусмотрено:





1. Законодательное закрепление требований к онлайн-платформам, собственниками которых являются юридические лица, осуществлять учетную регистрацию представительства онлайн-платформы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.





2. Закрепление обязанности СМИ осуществлять маркировку официальных ответов государственного органа.





3. Законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ путем введения понятия "аудиовизуальная платформа", "аудиовизуальный канал", "оператор распространения аудиовизуальных каналов", а также лицензирования деятельности распространения аудиовизуальных каналов в законе "О масс-медиа".





4. Установление обязанности по организации вещания в течение 30 календарных дней со дня утверждения перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания. В случае неисполнения теле-, радиоканал подлежит исключению из перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания.